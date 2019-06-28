مع انعقادها فى أوساكا اليابانية.. 7 معلومات لا تعرفها عن قمة العشرين

شبكة "سى إن إن" الأمريكية استعرضت على موقعها الإلكترونى بالعربية أبرز المعلومات عن قمة العشرين.

- تعرف مجموعة العشرين اختصارا باسم G20، وتضم قادة عالميين ووزارء خارجية ومسئولين من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى.

- تضم المجموعة أكبر الاقتصاديات فى العالم، وتمثل 80% من الاقتصاد العالمى.

- تضم المجموعة 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى

- يعيش ثلثا سكان العالم فى الدول أعضاء مجموعة العشرين.

- تعتبر قمم مجموعة العشرين، مثل قمم السبع والثمان، فرصة لزعماء العالم للالتقاء وجها لوجه وبحث العديد من الملفات والمسائل الاقتصادية والجيوسياسية.

- الدول الأعضاء فى مجموعة العشرين هم: الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا اولصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وروسيا والسعودية وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبى.

- توجه الدعوة لأطراف من خارج المجموعة للمشاركة فى قممها، وتشارك مصر فى هذا القمة من خلال بدعوة من رئيس الوزراء اليابانى للرئيس عبد الفتاح السيسى فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.