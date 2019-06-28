سوبر كورة
Ads
الجمعة، 28 يونيو 2019 02:40 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مصر تصدر 823 ألف طن فاكهة وخصر لأوروبا بقيمة 474.3 مليون دولار

الجمعة، 28 يونيو 2019 01:27 ص
مصر تصدر 823 ألف طن فاكهة وخصر لأوروبا بقيمة 474.3 مليون دولار فاكهة
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن دول الاتحاد الأوروبى، احتلت المرتبة الثانية فى استيراد الحاصلات الزراعية من الخضر والفاكهة والموالح والبطاطس وغيرها من محاصيل التصدير من مصر بعد الدول العربية التى تحتل المرتبة الاولى.
 
وبحسب البيانات فإن دول الاتحاد الأوربى استوردت من مصر نحو 823 ألف طن  محاصيل ، بقيمة 474.38 مليون دولار، خلال فى الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية ابريل 2019 ، تمثل نحو 25% من الكميات المصدرة للخارج،ونحو 30% من قيمة الصادرات.
 
ويستهدف المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، برئاسة النائب عبد الحميد دمرداش، عضو مجلس النواب زيادة حجم، وقيمة الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة .

الحاصلات الزراعية

صادرات الخضر والفاكهة

عبد الحميد دمرداش

اوروبا

الصادرات الزراعية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصر تصدر 823 ألف طن فاكهة وخصر لأوروبا بقيمة 474.3 مليون دولار

مصر تصدر 823 ألف طن فاكهة وخصر لأوروبا بقيمة 474.3 مليون دولار

أم كلثوم فى فيديو نادر: أختار الأغانى بدافع الإحساس الوطنى والعربى

أم كلثوم فى فيديو نادر: أختار الأغانى بدافع الإحساس الوطنى والعربى

أجيرى يرفض التغيير فى تشكيل الفراعنة أمام أوغندا "طمعاً" فى الصدارة

أجيرى يرفض التغيير فى تشكيل الفراعنة أمام أوغندا "طمعاً" فى الصدارة

120 شركة ملابس وسجاد وصادرات زراعية تغزو السوق الألمانى مطلع العام المقبل

120 شركة ملابس وسجاد وصادرات زراعية تغزو السوق الألمانى مطلع العام المقبل

هذه الدولة ستختبر الـ5G بـ 30 مليون دولار.. اعرف هى مين؟

هذه الدولة ستختبر الـ5G بـ 30 مليون دولار.. اعرف هى مين؟

مبتشوفش الليل.. جزيرة فى شمال النرويج مشمسة فى 69 يوما

مبتشوفش الليل.. جزيرة فى شمال النرويج مشمسة فى 69 يوما

اعتماد خورشيد: الإخوان يتاجرون باسمى.. ووضع مصر تحسن كثيرا الأن

اعتماد خورشيد: الإخوان يتاجرون باسمى.. ووضع مصر تحسن كثيرا الأن

وزارة الدفاع التركية: مقتل جندى وإصابة 3 فى هجوم على موقع مراقبة فى سوريا

وزارة الدفاع التركية: مقتل جندى وإصابة 3 فى هجوم على موقع مراقبة فى سوريا

"الصحة" تكشف تفاصيل التعاقد مع "الأطباء" فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.. نظام العمل 42 ساعة أسبوعيا والرواتب من 10 إلى 22 ألف جنيه بخلاف الإضافى.. وملف صحى للأسرة بالوحدات الصحية لكافة المواطنين

"الصحة" تكشف تفاصيل التعاقد مع "الأطباء" فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.. نظام العمل 42 ساعة أسبوعيا والرواتب من 10 إلى 22 ألف جنيه بخلاف الإضافى.. وملف صحى للأسرة بالوحدات الصحية لكافة المواطنين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر تفاصيل خطة الحكومة لنقل 50 ألف موظف للعاصمة الإدارية.. التخطيط: لن يضار أحد من النقل ومؤسسة كبرى لإعادة هيكلة الوزارات.. حصر الأجهزة الصالحة ووسائل النقل المملوكة بكل وزارة.. والانتهاء من تسكين 43 جهة

ننشر تفاصيل خطة الحكومة لنقل 50 ألف موظف للعاصمة الإدارية.. التخطيط: لن يضار أحد من النقل ومؤسسة كبرى لإعادة هيكلة الوزارات.. حصر الأجهزة الصالحة ووسائل النقل المملوكة بكل وزارة.. والانتهاء من تسكين 43 جهة

مشجعة لصلاح: " جاية من إيرلندا لمصر .. ممكن حضن"

مشجعة لصلاح: " جاية من إيرلندا لمصر .. ممكن حضن"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة