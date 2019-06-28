مصر تصدر 823 ألف طن فاكهة وخصر لأوروبا بقيمة 474.3 مليون دولار

كتب عبد الحليم سالم

كشفت بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن دول الاتحاد الأوروبى، احتلت المرتبة الثانية فى استيراد الحاصلات الزراعية من الخضر والفاكهة والموالح والبطاطس وغيرها من محاصيل التصدير من مصر بعد الدول العربية التى تحتل المرتبة الاولى.

وبحسب البيانات فإن دول الاتحاد الأوربى استوردت من مصر نحو 823 ألف طن محاصيل ، بقيمة 474.38 مليون دولار، خلال فى الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية ابريل 2019 ، تمثل نحو 25% من الكميات المصدرة للخارج،ونحو 30% من قيمة الصادرات.

ويستهدف المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، برئاسة النائب عبد الحميد دمرداش، عضو مجلس النواب زيادة حجم، وقيمة الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة .