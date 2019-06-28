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مصر تشارك فى احتفالات "يوم إفريقيا" بالنمسا

الجمعة، 28 يونيو 2019 04:53 م
مصر تشارك فى احتفالات "يوم إفريقيا" بالنمسا السفير عمر عامر
أ ش أ

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شارك سفير مصر فى النمسا وممثلها أمام المنظمات الدولية عمر عامر، اليوم الجمعة، فى احتفال مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا بيوم إفريقيا.

وشارك فى الاحتفال العديد من السفراء العرب والأفارقة وأعضاء البعثات الدبلوماسية وقيادات الأمم المتحدة يتقدمهم يورى فيدتوف مدير منظمة الأمم المتحدة فى فيينا، وألقى السفير عامر كلمة عبر فيها عن تقدير مصر للدول الإفريقية وسعيها إلى توثيق العلاقات بين دول القارة السمراء ودفع جهود التنمية المستدامة بها.

وأشار إلى استضافة مصر الناجحة لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم فى القاهرة والتى تحظى بحضور واسع للمنتخبات والجماهير الإفريقية، وقام السفير بإهداء تذكرة سفر لحضور بطولة إفريقيا لأحد أبناء الجالية التونسية من خلال سحب نظمته شركة مصر للطيران.

 

 

 


سفير مصر بالنمسا

يوم افريقيا

الجالية المصرية بالنمسا

الجاليات الافريقية بالنمسا

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