مصر تدشن أول اتحاد للمهندسين الزراعيين فى أفريقيا أغسطس المقبل

ومن المقرر الإعلان عن تأسيس اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة ودعوة الدول الأفريقية للانضمام لعضوية الاتحاد ووضع اللائحة التنفيذية المنظمة للعمل، وذلك على هامش مؤتمر المستقبل التنافسي للقطاع الزراعي في إفريقيا وتطوير القطاع الزراعي في القارة الإفريقية، المقرر عقده في أغسطس المقبل كأحد أهم قاطرات التنمية المستدامة ورفع الوعي وتقديم كل ما هو جديد بشأن تثقيف وتدريب وتأهيل المجتمعات الإفريقية العاملة بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية تنظمه نقابة المهن الزراعية.

وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن الاتفاق يأتى في اطار الدور المصري في افريقيا خاصة في ظل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقى، وتماشيا مع المبادرات الحالية الهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدان الإفريقية، ودعما لمبادرة نقابة المهن الزراعية إلى إنشاء اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، لتكون بمثابة المنصة الرئيسية التى تمثل القطاع الزراعى بأكمله فى القارة الإفريقية، على أن يتم البدء فى مخاطبة نقابات الزراعة فى دول حوض النيل ونقابات الزراعة فى الدول العربية فى شمال أفريقيا بالإضافة إلى جيبوتى.

وشدد نقيب الزراعيين على ان إفريقيا في حاجة ملحة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتشجيع التبادل التجاري بين دول القارة، وتعد الزراعة ثاني أكبر قطاع اقتصادي فى إفريقيا حيث تمثل 25% من الناتج المحلى الإجمالي للقارة و60% من سوق العمل. ورغم ذلك فإن أنظمة الزراعة والتجارة تواجه صعوبات في تلبية احتياجات السكان المتزايدة. مشيرا الي إن تحديث القطاع ضروري لنموه والاستفادة من الفرص المتاحة.

وأوضح "خليفة"، أنه وفقا لبروتوكول التعاون سيتم تدريب العاملين في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية علي مستوي القارة والعمل على تنمية وتدريب الكوادر وكافة المهتمين بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية وتقديم الدعم والعون العلمي والعملي لهم حتي يتمكنوا من الاستفادة من الفرص المتاحة ونقل هذه الخبرات لكافة دول القارة من الأعضاء المشاركين في الاتحاد.