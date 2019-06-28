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مصرع مواطن بالأقصر خلال مشادة مع أحد أقاربه فى حفل زفاف بإسنا

الجمعة، 28 يونيو 2019 02:07 م
مصرع مواطن بالأقصر خلال مشادة مع أحد أقاربه فى حفل زفاف بإسنا مشاجرة - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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لقي مواطن مصرعه بمدينة إسنا علي يد أحد أقاربه بعد مشادة بينهما في حفل زفاف جنوبي الأقصر، وتم نقل جثمان المتوفي للمستشفي والمتهم لديوان قسم شرطة إسنا، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بنشوب مشادة كلامية خلال أحد الأفراح بقرية توماس بجبل إسنا، وذلك لقيام أحد أقارب العريس بمسك المايك وتحية العريس والعروسة بقرية المزمار والربابة، وبعد إنتهاء الفرح بيوم ذهب أحدهم لمنزل الثاني وتشاجرا أمام منزله بالشوم والعصي وتوفي في المشاجرة "و.ع" 41 سنة، وتم ضبط المتهم "ع.ا" 25 سنة، مقيمان بعزبة صقر، وتم نقل جثمان المتوفي لمستشفي إسنا المركزي والمتهم لمركز الشرطة للتحقيق معه، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 


مصرع مواطن بالاقصر

مشاجرة باسنا

مستشفي اسنا المركزي

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