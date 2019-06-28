مصرع طفلة دهسًا أسفل عجلات جرار زراعى فى قرية الكيمان بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

لقيت طفلة تبلغ من العمر عامين مصرعها إثر إصطدام جرار زراعي بها خلال اللهو بالشارع بقرية الكيمان بمدينة إسنا جنوبي الأقصر، وتم نقل جثمانها لمشرحة مستشفي إسنا المركزى، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بمرور جرار زراعي علي كوبري قرية الكيمان بمدينة إسنا، فإصطدم بالطفلة "أسماء.م.س" من نجع الكوم الأحمر بالقرية ولقيت مصرعها الحال، وقام الأهالي علي الفور بضبط السائق الخاص بالجرار مرتكب الواقعة وتسليمه لمركز شرطة إسنا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.