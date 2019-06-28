مصرع شخصين وإصابة آخر إثر سقوط طائرة صغيرة فوق منزل بكارولينا الشمالية

أ ش أ

أعلنت سلطات ولاية كارولينا الشمالية بجنوب شرق الولايات المتحدة، إن شخصين قتلا وأصيب ثالث إثر سقوط طائرة مدنية صغيرة فوق أحد المنازل.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن هيئة دوريات الطرق السريعة في الولاية، قولها، في بيان، إن طائرة مدنية ذات محرك واحد سقطت قبل وقت قصير من منتصف الليلة الماضية على أحد المنازل في بلدة هوب ميلز التابعة لمقاطعة كومبرلاند، وقتل على إثر ذلك قائد الطائرة وأحد قاطني المنزل، فيما تعرض آخر من سكان المنزل لإصابات خطيرة.

ويجري التحقيق لمعرفة سبب الحادث، وتنتظر سلطات الولاية وصول محققين من المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية، ولم يتم الكشف عن هويات الضحايا بعد.