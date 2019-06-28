مصرع شاب غرقًا داخل مياه ترعة أثناء الاستحمام هروبًا من حرارة الجو بالدقهلية

لقي شاب مصرعه غرقا أثناء الاستحمام هروبا من حرارة الجو داخل مياه ترعة بالبحر الصغير بقرية كفر عبد المؤمن التابعة لمركز دكرنس.

تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة إلى مأمور مركز دكرنس بغرق شاب بترعة البحر الصغير أمام قرية كفر عبد المؤمن التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل الرائد ابو العزم فتحي رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين ان الجثة لشاب يدعي مصطفي عبدة السعدني 17 سنة، ومقيم بالقرية الشرقية التابعة لمركز صان الحجر بمحافظة الشرقية.

وأشار بعض رفقاءة إلى انه أثناء الاستحمام هروبا من حرارة الجو جرفة التيار فغرق، وتم انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري وتم نقله إلى مشرحة مستشفي دكرنس وجاري انهاء إجراءات تصاريح الدفن.