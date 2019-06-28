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مشرعون ينتمون لحزب ألمانى يلغون تجمعاً فى بولندا بعد رفض فندق استضافتهم

الجمعة، 28 يونيو 2019 09:05 م
مشرعون ينتمون لحزب ألمانى يلغون تجمعاً فى بولندا بعد رفض فندق استضافتهم حزب البديل من أجل ألمانيا
برلين أ ش أ

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أعلن مشرعون ألمان ينتمون إلى حزب "البديل من أجل ألمانيا" اضطرارهم إلى إلغاء خطط للتجمع فى بولندا، اليوم الجمعة بعد أن ألغى فندق يعتزمون الإقامة به حجوزاتهم قبل ساعات قليلة من بدء التجمع.

وأوضحت شبكة (فرانس 24) الإخبارية فى نسختها باللغة الإنجليزية اليوم، نقلاً عن الحزب ومصادر إعلامية، أن حزب البديل من أجل ألمانيا، المعادى للهجرة، واجه صعوباتٍ بشأن إيجاد مكان للتجمع فى ألمانيا ذاتها بعد أن رفضت فنادق ألمانية استضافة هذه المجموعة.

وأضافت الشبكة أن حوالى 70 مشرعاً من إجمالى 91 عضواً من الحزب بالبرلمان الألمانى قرروا فى وقت سابق التجمع مساء اليوم فى مدينة شتشتين البولندية التى تقع على الحدود مع بلادهم غربى بولندا إلا أنهم فوجئوا بإبلاغ الفندق لهم بأن الغرف لم تعد متاحة.

 


مشرعون

حزب البديل من أجل ألمانيا

بولندا

فندق

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