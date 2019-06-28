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مستشار نائب الرئيس الأمريكى: استئناف مفاوضات التجارة بعد اجتماع ترامب وشى

الجمعة، 28 يونيو 2019 09:33 م
مستشار نائب الرئيس الأمريكى: استئناف مفاوضات التجارة بعد اجتماع ترامب وشى مايك بنس مستشار بارز لنائب الرئيس الأمريكى
واشنطن (رويترز)

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قال مستشار بارز لنائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، إن استئناف مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ستكون أفضل نتيجة للمحادثات التى ستعقد غدا السبت بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الصينى شى جين بينغ.

وأبلغ مارك شورت كبير معاونى بنس الصحفيين فى البيت الأبيض "استئناف المفاوضات سيكون أفضل نتيجة محتملة"، ويجتمع ترامب مع شى فى مدينة أوساكا اليابانية على هامش قمة مجموعة العشرين.

ومحادثات التجارة بين أكبر اقتصادين فى العالم متوقفة، ويهدد ترامب بفرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية على بضائع صينية ما لم تقدم بكين تنازلات.

وأرجأ بنس خطابا حول سجل حقوق الانسان فى الصين ومخاوف بشأن الأمن القومى كان من المقرر أن يلقيه فى الرابع والعشرين من يونيو لتفادى استعداء الصينيين قبل اجتماع ترامب وشي، وقال شورت إنه سيجرى تحديد موعد آخر للخطاب.

 

 


مستشار نائب الرئيس الأمريكى

بنس

استئناف مفاوضات التجارة

ترامب

أمريكا

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