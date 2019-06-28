مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يدين حادث استهداف مسجد بفرنسا

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف استهدف أحد المساجد بمدينة "بريست" غرب فرنسا ظهر أمس، مؤكدًا رفضه لمثل هذه الحوادث التى تنبئ عن خطر محدق، وكراهية وعدواة ممنهجة لكل ما له علاقة بالإسلام والمسلمين من قبل المتطرفين حول العالم.

وقال المرصد إنه تابع مستجدات الذى استهدف أحد المساجد بمدينة "بريست" غرب فرنسا ظهر أمس، حيث تعرض شخصان بجوار مسجد "السنة" شمال شرق المدينة، من بينهما إمام المسجد، إلى إطلاق نار من قبل مجهول. هذا وقد لاذ مرتكب الحادث بالفرار، ثم عثر عليه لاحقًا مقتولًا برصاصة فى رأسه بالقرب من سيارته، وفق ما أفادت بعض الأنباء، بينما تتابع السلطات المعنية بفرنسا التحقيق فى الأمر.

وبمتابعة الحالة الصحية للمصابَيْن، فقد أفادت الأنباء بأن إمام المسجد بحالة جيدة، وقد خرج من المستشفى بعد مثوله للعلاج خلال اليوم، أما عن المصاب الآخر، فهو قيد الإنعاش.

جدير بالذكر، أن هذا الحادث ليس هو الأول من نوعه، بل تعددت الهجمات المسلحة التى استهدفت المساجد حول العالم فى الآونة الأخيرة، وكان آخرها ما وقع فى مسجدين بمدينة كريست تشيرش بنيوزيلاندا، مارس الماضى، وأسفر عن سقوط العشرات من الشهداء.