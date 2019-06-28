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مد نشاط الصيد ببحيرة البردويل بشمال سيناء لمدة شهرين

الجمعة، 28 يونيو 2019 04:47 م
مد نشاط الصيد ببحيرة البردويل بشمال سيناء لمدة شهرين بحيرة البردويل - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت إدارة بحيرة البردويل بشمال سيناء، فى بيان لها اليوم، عن مد نشاط الصيد لمدة شهرين.

وجاء فى بيان البحيرة إعلان اللواء أمجد ابراهيم الراعية مدير عام بحيرة البردويل لجموع الصيادين تصديق جهات الاختصاص على تجديد سروح الصيد ببحيرة البردويل خلال المدة من 27 يونيو إلى 2019 أغسطس 27، طبقا للوائح والقوانين السابقة ويتم السروح يوم السبت.

وكان موسم الصيد الجديد انطلق فى بحيرة البردويل يوم 27 إبريل الماضى، وصنفت إدارة بحيرة البردويل 6 أنواع لحرف الصيد فى عرض البحيرة وهى "الدبة" قائمة على الصيد بشباك من 3 طبقات بارتفاع من 1: 2 متر وطول الشباك 750 مترا،و"الدبديبة"،وهى شباك من 3 طبقات بطول 400 متر للمركب الواحد، و "البوص"، تعتمد على طب شباك واحدة بعرض 5 أمتار، وبطول 800 متر،و"الكابوريا"،وهى شبكة من طبقة واحدة بارتفاع مترا و"السنار"، تعتمد على خيوط من النايلون لا يزيد طولها عن 300 متر معلق به خيوط بكل خيط سنارة على أبعاد متساوية، و"الدهبانة"،وهى شبكة على جزئين لا يزيد طول كل منها عن 400 متر.

 

 

 


شمال سيناء

بحيرة البردويل

الصيد ببحيرة البردويل

شباك صيد

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