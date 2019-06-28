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محكمة جزائرية تحقق مع 25 شخصية نافذة فى قضايا فساد

الجمعة، 28 يونيو 2019 07:00 ص
محكمة جزائرية تحقق مع 25 شخصية نافذة فى قضايا فساد المحكمة العليا فى الجزائر
وكالات

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أعلنت محكمة سيدى أمحمد الجزائرية، عن التحقيق مع 25 شخصية نافذة، فى قضايا فساد تتعلق بمدير إقامة الدولة السابق، حميد ملزى.

وجاء فى بيان نيابة المحكمة، الصادر أمس الخميس، أنه تم توجيه الاتهام لـ24 شخصا طبيعيا بالتهم التالية: تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد. تبديد أموال عمومية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي. الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية، الاستفادة من سلطة الهيئات العمومية أثناء إبرام العقود والصفقات.

كما وجهت المحكمة تهمة إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير. فى حين تمت متابعة ملزى حميد و5 أفراد من عائلته فى القضية، إضافة إلى 9 إطارات و5 موظفين بإقامة الساحل وشركة الاستثمار الفندقي. ومديرة وكالة بنكية خاصة ومقاولين اثنين وتاجر. بينما تم توجيه الاتهام لـ8 شخصيات معنوية 4 منهم شركات خاصة بأبناء المتهم الرئيسى، حسبما نقل موقع "روسيا اليوم".

تجدر الإشارة إلى أن قاضى التحقيق أمر بإيداع حميد ملزى وابنيه وأحد أقاربه الحبس، كما تم إخضاع 10 متهمين لتدابير الرقابة القضائية، وإرسال ملف أحمد أويحيى فى قضية ملزى إلى المحكمة العليا، والإفراج عن مديرة وكالة بنكية خاصة.

 


الجزائر

قضايا فساد

حميد ملزى

محكمة سيدى أمحمد

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