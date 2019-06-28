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محافظ كفر الشيخ يدعو المواطنين للتبرع لإقامة مشروعات خدمية

الجمعة، 28 يونيو 2019 06:57 م
محافظ كفر الشيخ يدعو المواطنين للتبرع لإقامة مشروعات خدمية الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، قرار رقم 11312 لسنة 2019، بقبول تبرع أحد المواطنين بقطعة أرض واقعة بحوض القلعة ورأس الحصان نمرة "1 " بناحية طلمبات 8 بزمام دمرو بسيدي سالم، لإقامة مدرسة تعليم اساسي عليها داعياً المواطنين للتبرع بقطع أراضي لإنشاء مدارس جديدة بالمناطق المستهدفة المطلوب وإقامة مدارس جديدة لخفض الكثافة والحد من الفترات وتحسين جودة التعليم، ولإقامة مشروعات خدمية.

كما أصدر محافظ كفر الشيخ، قراراً رقم 11181 لسنة 2019، بتخصيص مساحة 900م، أرض أملاك دولة لإقامة المقر الإداري للوحدة المحلية لقرية الزهراء بمركز بلطيم عليها، بناء على موافقة المجلس التنفيذي بالمحافظة بجلسته رقم 4 المنعقدة بتاريخ 20 مايو 2019م، للصالح العام.

 

 


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