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محافظ جنوب سيناء يشدد على عدم التهاون فى تحصيل مستحقات الدولة

الجمعة، 28 يونيو 2019 07:32 م
محافظ جنوب سيناء يشدد على عدم التهاون فى تحصيل مستحقات الدولة خالد فودة محافظ جنوب سيناء
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وجه محافظ جنوب سيناء خالد فودة، الجهاز التنفيذي والأجهزة الأمنية والقضائية والمعنية بضرورة اتخاذ جميع الاجراءات القانونية الخاصة، لاسترداد جميع مستحقات الدولة، مشددا على عدم التهاون في حقوق الدولة حتى تستطيع الاستمرار في مشروعاتها التنموية الضخمة.
 
جاء ذلك خلال الإجتماع الطارئ الذي عقده المحافظ ، اليوم الجمعة، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ بحضور المحامي العام، ومدير الأمن، وكافة القيادات الأمنية والرقابية لبحث إجراءات استرداد حقوق الدولة على أرض محافظة جنوب سيناء.
 
وقال المحافظ خلال الاجتماع إنه بانتهاء المهل المخصصة بتأجيل مستحقات الدولة، أصبح الاجراء المتبع هو تحصيل جميع مستحقات الدولة سواء إيجارات لوحدات سكنية أو محال تجارية أو منشآت فندقية أو شواطئ مؤجرة سواء لرجال الأعمال، أو المواطنين أو الجهات الحكومية، مناشدا جميع المستثمرين والمواطنين بضرورة سداد تلك المستحقات.
 
وأشار فودة إلى الاتفاقية الموقعة بين محافظة جنوب سيناء، وبنك التعمير والإسكان في تحصيل الأقساط السكنية تسهيلا على المواطنين.. وشدد على الجهات الحكومية بضرورة التقدم بسداد تلك المديونات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة، نافيا وجود استثناءات لأي جهة في سداد تلك المستحقات.
 

جنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء

اخبار المحافظات

شرم الشيخ

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