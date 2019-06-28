سوبر كورة
Ads
الجمعة، 28 يونيو 2019 06:26 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

استعدادًا للتشغيل التجريبى..

محافظ بورسعيد يواصل جولاته على مستشفيات منظومة التأمين الصحى.. صور

الجمعة، 28 يونيو 2019 05:47 م
محافظ بورسعيد يواصل جولاته على مستشفيات منظومة التأمين الصحى.. صور خلال تفقد المستشفيات
بورسعيد – السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كثف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جولاته التفقدية على المستشفيات المدرجة بمنشآت المنظومة الجديد للتأمين الصحى التى ستنطلق الاثنين المقبل بتسجيل أسماء المستفيدين الجدد من مواطنى المحافظة.
 
وبدأ محافظ بورسعيد جولته والتي رافقه خلالها الدكتور محمد هاني غنيم،نائب محافظ بورسعيد والمهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، بتفقد مستشفى الزهور التخصصي للجراحة وتابع التجهيزات النهائية وتركيب الأجهزة والمعدات الطبية وفرش الأساس،وتأكد اللواء عادل الغضبان،من تمام وصول كل المستلزمات واطمئن على اكتمال الفرق الطبية والإدارية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمشروع التأمين الصحي الشامل بداية من الاثنين المقبل.
 
وتوجه محافظ بورسعيد إلي مستشفى الرمد التخصصي، وتأكد اللواء عادل الغضبان من وصول كافة الأجهزة الطبية والمعدات وانتهاء الخبراء من تركيبها، واكتمال الفرق الطبية والإدارية للمستشفى وفرش غرف الكشف وغرف العمليات وغرف المرضى التي أضيفت للمستشفى لأول مرة، حيث تم إعداد المستشفى بصورة غير مسبوقة لإجراء اكبر عمليات جراحة العيون.
 
كما تفقد محافظ بورسعيد مستشفى السلام بورسعيد، وتابع المحافظ الخطوات النهائية لفرش وتجهيز المرحلة الأولى التي تم تطويرها ورفع كفاءتها وراجع اللواء عادل الغضبان التفاصيل الدقيقة لتجهيز المستشفى وغرف الكشف ووحدات الغسيل الكلوي وأقسام القلب وغرف العناية المركزة.
 
وأصدر محافظ بورسعيد توجيهاته  بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمستشفي، كما أصدر تعليماته باستمرار حملات التوعية بالمنظومة الجديدة فى جميع التجمعات الشعبية بالأحياء والنقابات والأندية ومراكز الشباب والجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى وذلك لتوضيح مزايا النظام الجديد ومساعدة المواطنين على تسجيل أسماءهم بالوحدات والمراكز الصحية الأقرب لسكنهم اعتبارًا من الاثنين المقبل وحتى نهاية أغسطس.
 
محافظ بورسعيد يواصل جولاته علي مستشفيات منظومة التأمين الصحى الجديدة استعدادًا للتشغيل التجريبي (1)
 
محافظ بورسعيد يواصل جولاته علي مستشفيات منظومة التأمين الصحى الجديدة استعدادًا للتشغيل التجريبي (2)
محافظ بورسعيد يواصل جولاته علي مستشفيات منظومة التأمين الصحى الجديدة استعدادًا للتشغيل التجريبي (3)
 
 
 
محافظ بورسعيد يواصل جولاته علي مستشفيات منظومة التأمين الصحى الجديدة استعدادًا للتشغيل التجريبي (6)
 
محافظ بورسعيد يواصل جولاته علي مستشفيات منظومة التأمين الصحى الجديدة استعدادًا للتشغيل التجريبي (7)
 
محافظ بورسعيد يواصل جولاته علي مستشفيات منظومة التأمين الصحى الجديدة استعدادًا للتشغيل التجريبي (8)
 

 


التامين الصحى الشامل

التامين الصحى ببورسعيد

عادل الغضبان

محافظ بورسعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ماذا قال أهالي بورسعيد عن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل؟

الجمعة، 28 يونيو 2019 02:50 م

إصدار معايير تسجيل الصيدليات لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو

الجمعة، 28 يونيو 2019 05:00 ص

جامعة قناة السويس: تدريب 55 من أطباء التأمين الصحى تمهيدا لانطلاقه أول يوليو

الجمعة، 28 يونيو 2019 02:00 ص

"الصحة" تكشف تفاصيل التعاقد مع "الأطباء" فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.. نظام العمل 42 ساعة أسبوعيا والرواتب من 10 إلى 22 ألف جنيه بخلاف الإضافى.. وملف صحى للأسرة بالوحدات الصحية لكافة المواطنين

الجمعة، 28 يونيو 2019 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو وصور.. قصة لاعب مغربي عصا والده وانضم للجزائر ليتوج بجوائز كان 2019

فيديو وصور.. قصة لاعب مغربي عصا والده وانضم للجزائر ليتوج بجوائز كان 2019

الإعلامية ماما أنيسة "أم الكويتيين" تتعرض لوعكة شديدة وتدهور حالتها الصحية

الإعلامية ماما أنيسة "أم الكويتيين" تتعرض لوعكة شديدة وتدهور حالتها الصحية

أفريقيا أرض الأساطير.. كانو "قلب من ذهب" أبهر العالم

أفريقيا أرض الأساطير.. كانو "قلب من ذهب" أبهر العالم

سعد لمجرد يكشف عن موعد أغنيته مع محمد رمضان

سعد لمجرد يكشف عن موعد أغنيته مع محمد رمضان

المالية: مشاورات مع صندوق النقد لتحديد بدائل التعاون بعد البرنامج الحالى

المالية: مشاورات مع صندوق النقد لتحديد بدائل التعاون بعد البرنامج الحالى

القبض على الإخوانى ناصر الدويلة لتحريضه على قصف أبها السعودية بسبب حفل شاكيرا

القبض على الإخوانى ناصر الدويلة لتحريضه على قصف أبها السعودية بسبب حفل شاكيرا

بعد 23 يوم عرض.. "كازابلانكا" لـ أمير كرارة يحقق 60 مليون جنيه إيرادات

بعد 23 يوم عرض.. "كازابلانكا" لـ أمير كرارة يحقق 60 مليون جنيه إيرادات

"رجعنا لك يا بحر".. إقبال كبير على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالى.. توقعات بزيادة التوافد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. وارتفاع نسب الحجوزات بالفنادق والمنتجعات لشهرى يوليو وأغسطس المقبلين.. صور

"رجعنا لك يا بحر".. إقبال كبير على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالى.. توقعات بزيادة التوافد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. وارتفاع نسب الحجوزات بالفنادق والمنتجعات لشهرى يوليو وأغسطس المقبلين.. صور

شاهد.. مشوار الفراعنة فى كان 2019 قبل المواجهة الأخيرة بدور المجموعات

شاهد.. مشوار الفراعنة فى كان 2019 قبل المواجهة الأخيرة بدور المجموعات

دوم مع شقيقته ميا ونجلها فى كواليس اليوم الرابع من تصوير Fast & Furious 9

دوم مع شقيقته ميا ونجلها فى كواليس اليوم الرابع من تصوير Fast & Furious 9

شاهد فى دقيقة.. صراع التأهل يشعل قمة المغرب ضد كوت ديفوار

شاهد فى دقيقة.. صراع التأهل يشعل قمة المغرب ضد كوت ديفوار

الأرصاد: غداً طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غداً طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة