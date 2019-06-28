محافظ بورسعيد يواصل جولاته على مستشفيات منظومة التأمين الصحى.. صور

بورسعيد – السيد فلاح

كثف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جولاته التفقدية على المستشفيات المدرجة بمنشآت المنظومة الجديد للتأمين الصحى التى ستنطلق الاثنين المقبل بتسجيل أسماء المستفيدين الجدد من مواطنى المحافظة.

وبدأ محافظ بورسعيد جولته والتي رافقه خلالها الدكتور محمد هاني غنيم،نائب محافظ بورسعيد والمهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، بتفقد مستشفى الزهور التخصصي للجراحة وتابع التجهيزات النهائية وتركيب الأجهزة والمعدات الطبية وفرش الأساس،وتأكد اللواء عادل الغضبان،من تمام وصول كل المستلزمات واطمئن على اكتمال الفرق الطبية والإدارية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمشروع التأمين الصحي الشامل بداية من الاثنين المقبل.

وتوجه محافظ بورسعيد إلي مستشفى الرمد التخصصي، وتأكد اللواء عادل الغضبان من وصول كافة الأجهزة الطبية والمعدات وانتهاء الخبراء من تركيبها، واكتمال الفرق الطبية والإدارية للمستشفى وفرش غرف الكشف وغرف العمليات وغرف المرضى التي أضيفت للمستشفى لأول مرة، حيث تم إعداد المستشفى بصورة غير مسبوقة لإجراء اكبر عمليات جراحة العيون.

كما تفقد محافظ بورسعيد مستشفى السلام بورسعيد، وتابع المحافظ الخطوات النهائية لفرش وتجهيز المرحلة الأولى التي تم تطويرها ورفع كفاءتها وراجع اللواء عادل الغضبان التفاصيل الدقيقة لتجهيز المستشفى وغرف الكشف ووحدات الغسيل الكلوي وأقسام القلب وغرف العناية المركزة.

وأصدر محافظ بورسعيد توجيهاته بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمستشفي، كما أصدر تعليماته باستمرار حملات التوعية بالمنظومة الجديدة فى جميع التجمعات الشعبية بالأحياء والنقابات والأندية ومراكز الشباب والجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى وذلك لتوضيح مزايا النظام الجديد ومساعدة المواطنين على تسجيل أسماءهم بالوحدات والمراكز الصحية الأقرب لسكنهم اعتبارًا من الاثنين المقبل وحتى نهاية أغسطس.