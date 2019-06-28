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محافظ بنى سويف: لن أتهاون مع أى تقصير يعطل الاستفادة من موارد الدولة

الجمعة، 28 يونيو 2019 05:32 م
محافظ بنى سويف: لن أتهاون مع أى تقصير يعطل الاستفادة من موارد الدولة هاني عبد الجابر محافظ بني سويف
بنى سويف أيمن لطفى

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قال المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، إنه لن يتهاون مع أى تقصير يؤدي إلى سوء الوضع في خدمة حيوية أو يعطل الاستفادة من الموارد التى توفرها الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطن.

وأكد عبد الجابر فى تصريحات له، اليوم الجمعة، على أهمية التواصل المباشر بين التنفيذيين وعدم الاعتماد على المكاتبات والخطابات التي تضيع الوقت وتعطل مسيرة العمل، مشددًا على أن الدولة تضع كل امكاناتها لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الحيوية التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي وأساسي فيجب على الجهاز التنيفذي بالمحافظة أن تكون جهوده مناسبة وفعالة وناجزة .

وأوضح عبد الجابر أنه كلف مدراء عموم الهيئات الحكومية و رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والمراكز الإدارية السبع بضرورة العمل الميدانى وبحث مشكلات المواطنين قبل تفاقمها ورفع تقارير له، متضمنة طرح حلول وبدائل غير تقليدية وذلك للدفع بمنظومة العمل في الملفات المتنوعة بما يعود بالنفع على المواطنين .

 

 


محافظ بنى سويف

موارد الدوله

تحسين مستوى المعيشه

العمل الميدانى

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