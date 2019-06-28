محافظ البحر يفتتح منتدى القاهرة للتغير المناخى الحادى والستين

كتبت آية دعبس

افتتح اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، منذ قليل، فعاليات عمل منتدي القاهرة للتغير المناخي الحادي والستين، لبناء القدرات لدى الصحفيين البيئيين تحت عنوان، "تحديات الصحافة البيئية في عصر هيمنة وسائل التواصل الاجتماعى.. دعوة لفهم أفضل لقضايا التغير المناخى"، والمقامة بالجونة.



وأكد المحافظ خلال كلمته، على ضرورة مواجهة انتشار استخدام الأكياس البلاستيك، مشيرا إلى أن قرار المحافظة بحصر استخدامة الأكياس أحادية الاستخدام حقق نجاحا كبير، مشيرا إلى أنه تم إطلاق مجموعة من المبادرات للتوعية لحث المواطنين علي تقليل استخدامها، وذلك بالمساجد والمدارس والمراكز الثقافية، وغيرها من جمعيات المجتمع المدني.



ولفت إلي أنه من المقرر أن تتناول الخطبة الثانية، خلال صلاة الجمعة اليوم، في مساجد المحافظة أضرار استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، والذي ساهم في زيادة معدلات الإصابة بالأمراض مثل السرطانات، نتيجة أن البلاستيك أصبح موجود بشكل دائم في أيدي الجميع، لافتا إلى أن المحافظة لن تتخذ قرارات بأي عقوبات في الوقت الحالى.