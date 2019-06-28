سوبر كورة
Ads
الجمعة، 28 يونيو 2019 01:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ البحر يفتتح منتدى القاهرة للتغير المناخى الحادى والستين

الجمعة، 28 يونيو 2019 12:30 م
محافظ البحر يفتتح منتدى القاهرة للتغير المناخى الحادى والستين محافظ البحر يفتتح منتدى القاهرة للتغير المناخى الحادى والستين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

افتتح اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، منذ قليل، فعاليات عمل منتدي القاهرة للتغير المناخي الحادي والستين، لبناء القدرات لدى الصحفيين البيئيين تحت عنوان، "تحديات الصحافة البيئية في عصر هيمنة وسائل التواصل الاجتماعى.. دعوة لفهم أفضل لقضايا التغير المناخى"، والمقامة بالجونة.

وأكد المحافظ خلال كلمته، على ضرورة مواجهة انتشار استخدام الأكياس البلاستيك، مشيرا إلى أن قرار المحافظة بحصر استخدامة الأكياس أحادية الاستخدام حقق نجاحا كبير، مشيرا إلى أنه تم إطلاق مجموعة من المبادرات للتوعية لحث المواطنين علي تقليل استخدامها، وذلك بالمساجد والمدارس والمراكز الثقافية، وغيرها من جمعيات المجتمع المدني.

ولفت إلي أنه من المقرر أن تتناول الخطبة الثانية، خلال صلاة الجمعة اليوم، في مساجد المحافظة أضرار استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، والذي ساهم في زيادة معدلات الإصابة بالأمراض مثل السرطانات، نتيجة أن البلاستيك أصبح موجود بشكل دائم في أيدي الجميع، لافتا إلى أن المحافظة لن تتخذ قرارات بأي عقوبات في الوقت الحالى.

1712971-محافظ-البحر-يفتتح-منتدى-القاهرة-للتغير-المناخى-الحادى-والستين-(5)
 

 

1776496-محافظ-البحر-يفتتح-منتدى-القاهرة-للتغير-المناخى-الحادى-والستين-(1)
 

 

1788587-محافظ-البحر-يفتتح-منتدى-القاهرة-للتغير-المناخى-الحادى-والستين-(4)
 

 

1811946-محافظ-البحر-يفتتح-منتدى-القاهرة-للتغير-المناخى-الحادى-والستين-(6)
 

 

3465739-محافظ-البحر-يفتتح-منتدى-القاهرة-للتغير-المناخى-الحادى-والستين-(2)
 

 

4171706-محافظ-البحر-يفتتح-منتدى-القاهرة-للتغير-المناخى-الحادى-والستين-(3)
 

محافظة البحر الاحمر

منع البلاستيك بالبحر الاحمر

منتدى القاهرة للتغير المناخى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد 23 يوم عرض.. "كازابلانكا" لـ أمير كرارة يحقق 60 مليون جنيه إيرادات

بعد 23 يوم عرض.. "كازابلانكا" لـ أمير كرارة يحقق 60 مليون جنيه إيرادات

شاهد.. مشوار الفراعنة فى كان 2019 قبل المواجهة الأخيرة بدور المجموعات

شاهد.. مشوار الفراعنة فى كان 2019 قبل المواجهة الأخيرة بدور المجموعات

دوم مع شقيقته ميا ونجلها فى كواليس اليوم الرابع من تصوير Fast & Furious 9

دوم مع شقيقته ميا ونجلها فى كواليس اليوم الرابع من تصوير Fast & Furious 9

شاهد فى دقيقة.. صراع التأهل يشعل قمة المغرب ضد كوت ديفوار

شاهد فى دقيقة.. صراع التأهل يشعل قمة المغرب ضد كوت ديفوار

الأرصاد: غداً طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غداً طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

اتحاد الكرة يعيد عمرو وردة للمنتخب رسميا ويكتفى بإيقافه بالدور الأول

اتحاد الكرة يعيد عمرو وردة للمنتخب رسميا ويكتفى بإيقافه بالدور الأول

آنا باكشييفا تخطف لقب "حسناء روسيا" وتمثل بلادها بمسابقة ملكة جمال الأرض

آنا باكشييفا تخطف لقب "حسناء روسيا" وتمثل بلادها بمسابقة ملكة جمال الأرض

السيسى يجدد لرئيس وزراء إيطاليا تأكيد سعى مصر للتوصل للحقيقة بقضية "ريچينى"

السيسى يجدد لرئيس وزراء إيطاليا تأكيد سعى مصر للتوصل للحقيقة بقضية "ريچينى"

فيديو معلوماتى.. متهملش فيها وشجع أطفالك عليها.. 5 فوائد لغسل اليدين

فيديو معلوماتى.. متهملش فيها وشجع أطفالك عليها.. 5 فوائد لغسل اليدين

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

تحت شعار أسد يلا فى إيه.. تيشرتات رجالى هتنفعك فى الساحل

تحت شعار أسد يلا فى إيه.. تيشرتات رجالى هتنفعك فى الساحل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة