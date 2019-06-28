محافظ البحر الأحمر: 4 ملايين دولار خسائر بيئية لواقعة صيد "خيار البحر"

كتبت آية دعبس

قال اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، إن معدلات صيد السلاحف بالمحافظة انخفضت كثيرا بالمقارنة، بما كان يحدث فى 2013، حيث كان الصيد يتم بأعداد كبيرة، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع الصيادين المخالفين، وهو ما حدث مع واقعة صيد إحدى المراكب لـ"خيار البحر" والتى بلغت الأضرار والخسائر البيئية لها 4 ملايين دولار، وهو ما استدعى حبسه على ذمة القضية.

وأضاف خلال كلمته، بافتتاح فعاليات عمل منتدى القاهرة للتغير المناخى الحادى والستين اليوم الجمعة، لبناء القدرات لدى الصحفيين البيئيين تحت عنوان "تحديات الصحافة البيئية فى عصر هيمنة وسائل التواصل الاجتماعى"، أن المحافظة تعلم قيمة الموارد الطبيعية التى تمتلكها، لذا نسعى بكل ما أوتينا من قوة للحفاظ عليها، فلا يعلم الكثيرون أن سمكة القرش الواحدة تحقق دخل لمصر الفين دولار سنويًا، فيما تحقق عروس البحر والدلافين 10 آلاف دولار سنويًا، وتلك التقديرات بناء على ما تحققه من عناصر جذب لهواة رياضات الغطس وتصوير الأسماك فيما يتسبب صيدها فى خسائر فادحة للسياحة وللتوازن البيئى ولا تحقق اى مكسب يذكر للصيادين.