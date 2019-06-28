مباحثات مع شركة ألمانية لتوريد وتصنيع وتأهيل 190 جرار سكة حديد لمصر

كتب رضا حبيشى

أجرى وفد وزارة النقل الذى يزور ألمانيا للمشاركة فى المنتدى العربى الألمانى زيارة لشركة بومبارديه العالمية، حيث زار مصنع الجرارات التابع للشركة بمدينة كاسل الألمانية، كما عقد اجتماعًا مع مسئولى الشركة للتباحث حول التعاون المشترك فى هذا المجال الهام.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، أنه خلال الجولة بالمصنع تم التعرف على مراحل وخطوط الإنتاج المختلفة الخاصة بالجرارات التى تعتبر من أفضل الجرارات على مستوى العالم واستمع الوفد إلى شرح من مدير المصنع عن التكنولوجيا الحديثة المستخدمة وعن الأساليب المختلفة للصيانة والتى تساهم فى إطالة عمر الجرارات.

وألتقى وفد النقل مسئولى شركة بومبارديه حيث ناقش الجانبان التعاون المشترك عن طريق توريد وتصنيع جرارات جديدة وإعادة تأهيل الجرارات الهنشل العاملة ضمن الاسطول الحالى لسكك حديد مصر، وتم التأكيد على أن الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل تولى أهمية كبيرة لزيادة قوة الجر بالسكة الحديد لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، مشيرًا إلى أن استحواذ شركة بومبارديه على شركة هنشل التى وردت لمصر من قبل أفضل الجرارات التى تعمل حاليا بسكك حديد مصر يدفع المباحثات الى مراحل متقدمة.

وأعرب مسئولو بومبارديه على استعداد الشركة لمساعدة مصر فى نقل تكنولوجيا تصنيع الجرارات وتوطين هذه الصناعة، وتلبية احتياجات سكك حديد مصر من الجرارات الجديدة وكذلك إعادة تأهيل الجرارات الحالية.

واتفق الجانبان على تقديم بومبارديه خلال الشهر القادم لعرض خاص بتوريد وتصنيع 100جرار جديد وإعادة تأهيل 90 جرار قديم ضمن الاسطول الحالى للسكة الحديد بمصر.

وأكدت وزارة النقل على ضرورة ان يتضمن العرض المواصفات الفنية لسكك حديد مصر وأسعار تنافسية متميزة ونقل تكنولوجيا صناعة الجرارات إلى مصر وتدريب الفنيين المصريين بالإضافة الى عقود صيانة للجرارات وجدول زمنى مقترح لهذا التعاون المشترك.