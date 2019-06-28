لو غير مقتدر.. اعرف كيفية إدراجك ضمن العلاج على نفقة الدولة × 10 معلومات

أسيوط - هيثم البدرى

هناك العديد من غير القادرين على تحمل نفقات العلاج الخاصة بهم ولا يخضعون لأى نظام من أنظمة التأمين الصحى ولا يعملون فى وظائف مقابلها المادى من الممكن أن يغطى مصروفات علاجهم، وهؤلاء لا يوجد أمامهم سوى العلاج على نفقة الدولة، وهذا النوع من العلاج له بعض الاشتراطات المنظمة لهذه العملية بما يضمن وصول هذه الخدمة لمستحقيها.

"اليوم السابع" يقدم هذه الاشتراطات فى 10 معلومات:

1- التوجه إلى مديرية الصحة بالمحافظة وتقديم ما يثبت من مستندات مطلوبة من قبل إدارة العلاج على نفقة الدولة.

2- تقديم أصل وصورة بطاقة الرقم القومى ولابد أن تكون المهنة فى البطاقة "لا يعمل".

3- التوجه إلى مستشفى حكومى أو مركزى أو جامعى لعمل قرار لجنة ثلاثية للخضوع للكشف الطبى وتشخيص المرض.

4- يجرى فحص المريض وتحديد نوع المرض الذى يرغب فى الحصول على علاجه.

5- تقديم ما يفيد عدم تمتع المتقدم للعلاج على نفقة الدولة بأى نظام من أنظمة التأمين الصحى.

6- يتم اعتماد التقرير الصادر من اللجنة الثلاثية وتسليمها إلى الكومسيون الطبى العام بالمحافظة.

7- اعتماد التقرير من الكومسيون الطبى خلال 15 يوما وإرسال أوراق المريض (صورة بطاقة رقم قومى + تقرير لجنة ثلاثية + تقرير طبى + أبحاث حديثة) إلى قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى.

8- يقوم الموظف المختص بتسجيل البيانات المقدمة بملء نموذج إلكترونى عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة.

9- تجرى معالجة الطلب إلكترونياً بالمركز الرئيس بالمجالس الطبية بالقاهرة وعرضه على اللجان الطبية المتخصصة الكترونيا واتخاذ القرار وإصداره.

10- إخطار المواطن المتقدم للعلاج على نفقة الدولة بالموافقة على طلبه حال اكتمال الاشتراطات، واجتيازه اللجنة الثلاثية برسالة قصيرة على الهاتف المحمول للمريض.