لو خارج أو مسافر.. اعرف توقعات حالة طقس "الويك إند" ودرجات الحرارة بمصر

واصلت درجات الحرارة اليوم الخميس، ارتفاعها على أغلب أنحاء الجمهورية، وذلك فى ظل الموجه الحارة التى تضرب البلاد والارتفاع التدريجى بحرارة الجو، الذى بدأ الإثنين الماضى، حيث كشف خبراء الأرصاد، أن اليوم الخميس ذروة الموجة الحارة بعد أن وصلت درجات الحرارة العظمى لـ40 درجة بالعاصمة و47 درجة جنوب البلاد، وسط توقعات بانكسار فى الدرجات بداية من اليوم.



وينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة "الويك إند" فى نقاط مبسطة كما يلى:

1- يبدأ اليوم انكسار حرارة الجو وانخفاض بمعدل 3 درجات على أغلب الأنحاء بالجمهورية.

2- توقعات بطقس معتدل على السواحل الشمالية.

3- الطقس سيكون حار على الوجه البحرى والقاهرة.

4- توقعات بطقس شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلاً.

5- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

6- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

7- الرياح معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة.

8- تنشط الرياح على خليج السويس مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

9- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة.

10- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة.

11- درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة.

12- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 39 درجة والصغرى 30 درجة.

13- درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجات.

14- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 43 درجة والصغرى 30 درجة.