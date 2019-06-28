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لطلاب أولى ثانوى.. 10 معلومات عن امتحان الدور الثانى

الجمعة، 28 يونيو 2019 04:30 ص
لطلاب أولى ثانوى.. 10 معلومات عن امتحان الدور الثانى طلاب أولى ثانوى - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراءات عقد امتحانات المحاولة الثانية، للصف الأول الثانوى، بعد إعلان نتيجة امتحان مايو بنسبة نجاح 91.4%.

اليوم السابع" يقدم فى 10 خطوات أبرز المعلومات عن الامتحان:


 

1ـ الامتحان ينطلق  14 يوليو 2019 حتى 27 يوليو 2019.

2ـ الامتحان يعقد ورقيًا للطلاب.

3ـ الامتحان فيما درسه الطالب فى الفصل الدراسى الثانى فقط.

4ـ سيجرى الانتهاء من إجراءات طباعة الاختبار الورقى المعد لامتحانات يوليو.

5ـ الالتزام بالتوقيتات الزمنية المعلنة بجدول الامتحان المعتمد من الوزارة.

6ـ إعداد كشوف مناداة وأرقام جلوس وتوزيع اللجان وتحضير الملاحظين وإعداد محاضر فتح وغلق اللجان.

7ـ التنبيه على مديرى المدارس بالإعلان عن جدول الامتحان ووضعه فى مكان ظاهر بالمدرسة وإعلام الطلاب به.

8ـ إعداد كشوف بالطلاب الذين يستوجب عليهم أداء اختبارات المحاولة الثانية، وإبلاغ الطلاب بالمواد الملزمين دخولها فى المحاولة الثانية.

9ـ المواد الدراسية التى يمتحن فيها الطالب وغير مضافة للمجموع الكلى تعلن نتيجتها فى المدارس.

10ـ تعلن نتيجة المواد غير المضافة للمجموع بامتحان شهر مايو الماضى أو امتحان المحاولة الثانية فى المدرسة.

 


التربية والتعليم

اجراءات امتحان الفرصة الثانية لاولى ثانوى

الامتحان الورقى لاولى ثانوى

موعد امتحان اولى ثانوى المقبل

الثانوية العامة

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