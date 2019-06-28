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لجان للمحافظات لاستطلاع هلال ذو القعدة لعام 1440 هجريًا الأربعاء المقبل

الجمعة، 28 يونيو 2019 05:00 ص
لجان للمحافظات لاستطلاع هلال ذو القعدة لعام 1440 هجريًا الأربعاء المقبل هلال - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يستعد المعهد القومى للبحوث الفلكية، لاستطلاع هلال ذو القعدة لعام 1440 هجريًا، الأربعاء المقبل، تحت رعاية الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية.
 

وقال الدكتور محمد غريب، أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد، إنه من المقرر إرسال لجان للمحافظات لاستطلاع الهلال، موضحًا لـ"اليوم السابع"، أن اللجان سترفع تقريرها للمفتى ليعلن الرؤية الشرعية وموعد أول أيام وغرة شهر ذو القعدة.
 

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية برعاية الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، أن هلال ذو القعدة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة والدقيقة 16 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الثلاثاء المقبل 2 يوليو وهو اليوم السابق ليوم الرؤية.
 

وفى يوم الرؤية يوم الأربعاء المقبل 29 من شوال لعام 1440 هجريًا الموافق 3 يوليو يبقى الهلال الجديد فى سماء كل من مكة المكرمة والقاهرة لمدة 46 دقيقة، أما فى باقى المحافظات فيبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 46 و47  دقيقة، ويبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس فى سماء المدن العربية والإسلامية لمدد تتراوح بين 35 و56 دقيقة.
 

وكشف معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه بذلك تكون غرة شهر ذو القعدة لعام 1440 هجريًا فلكيًا الخميس 4 يوليو.


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