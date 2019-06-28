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كورسات مجانية لمبرمجى المستقبل والدولة تدعمهم بـ33مليون جنيه

الجمعة، 28 يونيو 2019 08:00 ص
كورسات مجانية لمبرمجى المستقبل والدولة تدعمهم بـ33مليون جنيه أرشيفية
كتبت: هبة السيد

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كشف الدكتور حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، أن قيمة الكورس للطالب الواحد من مبادرة "مبرمجى المستقبل"  لطلاب الصف الأول الثانوى على الإنترنت، يصل إلى ما يقرب من 26 ألف جنيه، وهو ما توفره الدولة عبر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، مجانا على صورة منحة للطلاب ما يشير أن قيمة تمويل المبادرة قد يقترب من 33 مليون جنيه.

وأضاف عثمان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن دراسة هذا الكورس، تتم بصورة لعبة إلكترونية تنقل الطالب من مستوى إلى آخر حتى يجتاز المشروع بنجاح.

وتابع بالقول إن نحو 1299طالب تقدمو للمبادرة، وشارك ما يزيد عن الف طالب فى اطلاق المبادرة أونلاين عبر برنامج زووم والباقى عبر تطبيق يوتيوب.

وتستهدف ايتيدا تدريب نحو 1299 طالب وطالبة بمبادرة مبرمجى المستقبل لطلاب اولى ثانوى وتقليص العدد إلى 400 طالب بعد اجتياز اختبارات معينه وتخفيضهم الى 100طالب ثم خمسين طالب ليشكلو فريق منتخب مصر للبرمجه للمشاركة فى البطولات العالمية، كما تسعى "ايتيداط الى تدريب نحو 6 الاف طالب على مستوى الجمهورية خلال مبادرة مبرمجى تكنولوجيا المستقبل.

 


مبرمجى المستقبل

طلاب اولى ثانوى

الالعاب الالكترونية

البرمجيات

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