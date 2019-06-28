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كلاكيت عاشر مرة.. أيمن نور يواصل أكاذيبه ويدعى عودته لمصر قريبا

الجمعة، 28 يونيو 2019 08:19 م
كلاكيت عاشر مرة.. أيمن نور يواصل أكاذيبه ويدعى عودته لمصر قريبا ايمن نور
كتب أحمد عرفة

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على عادة أيمن نور رئيس قناة الشرق الإخوانية، الذى يزعم منذ هروبه من مصر عقب سقوط حكم الإخوان، أنه سيعود إلى مصر قريبا، ليخرج من جديد على أحد منابر الجماعة الإرهابية، وهى قناة الشرق التى يترأس مجلس إدارتها ويزعم أنه سيعود لمصر قريبا.

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ولعل أيمن نور نفسه لم يتابع تصريحاته السابقة والتى كان بدايتها فى أبريل 2014 عندما خرج على عدد من البرامج ليزعم أنه سيعود لمصر قريبا، وأن سبب مغادرته هو ظروف صحية.

عاد أيمن نور من جديد فى ديسمبر 2014، عندما كان هاربا فى لبنان وزعم حينها أيضا أنه سيعود لمصر قريبا: أنفق من ميراثى وعملى فى شركتى المحاماة بلبنان ودبى، ولا يحق لأحد أن يسألنى عن مصادر إنفاقى.

وبدلا من أن يعود أيمن نور إلى مصر واصل هروبه ليسافر من لبنان إلى تركيا، ويزعم فى يونيو 2015 أنه سيعود لمصر قريبا، لتنكشف أكاذيب رئيس قناة الشرق الإخوانية الذى يتخذ من إسطنبول مكانا للتحريض وتلقى التمويلات القطرية.

 

 

 

 


ايمن نور

الشرق الاخوانيه

ازمه الاخوان

قنوات الاخوان

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