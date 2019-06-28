كشف غموض مقتل مسن داخل مزرعة بناحية سيكم فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، اليوم، من كشف غموض العثور على جثة مسن مقتولا داخل مزرعة بناحية سيكم، وتم ضبط 4 من المتهمين، وإحالتهم لنيابة بلبيس العامة، التى تحقق معهم حاليا بإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بالعثور على جثة لشخص فى العقد السابع من العمر، موثق وملثم الرأس داخل مزرعة أغنام بناحية قرية سيكم، بدائرة مركز بلبيس.

وانتقل فريق من ضباط مباحث مركز بلبيس إلى موقع البلاغ وتبين أن الجثة لشخص فى العقد السابع من العمر يدعى "ثابت.م" 70 سنة، يقيم فى مزرعة ابنته لحراستها، وأنه يوجد شبهة جنائية فى وفاته.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى ضم الرائد إسلام عواد، رئيس مباحث بلبيس، ومعاونيه برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرقة الجنوب، بالتنسيق مع الأمن العام برئاسة العميد ماجد الأشقر، رئيس فرع الأمن العام بالشرقية، وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائى، إلى قيام عامل بالمزرعة من محافظة الفيوم، بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات مالية مع المجنى عليه، حيث استعان بشقيقه من الفيوم، وشخص ثالث، وأثناء دخولهم المزرعة لسرقة الأغنام، شاهدهم المجنى عليه وتعرف على العامل، فتخلصا منه بكتم نفسه حتى فارق الحياة، وقاما سويا بسرقة مواتير مياه من المزرعة وعدد من رؤس الأغنام.

وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، بإشراف اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، قيام المتهمين بالاستعانة بتاجر أغنام قام بشرائها وبسائق قاد العربية أثناء واقعة السرقة، وتمكن فريق البحث الجنائى من ضبط العامل وشقيقه وضبط التاجر الذى اشترى الأغنام وسائق السيارة، وجارى ضبط المتهم الثالث المشترك فى واقعة القتل والسرقة وتمت إحالتهم للنيابة العامة.