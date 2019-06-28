سوبر كورة
Ads
الجمعة، 28 يونيو 2019 12:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

كشف غموض مقتل مسن داخل مزرعة بناحية سيكم فى الشرقية

الجمعة، 28 يونيو 2019 11:34 ص
كشف غموض مقتل مسن داخل مزرعة بناحية سيكم فى الشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، اليوم، من كشف غموض العثور على جثة مسن مقتولا داخل مزرعة بناحية سيكم، وتم ضبط 4 من المتهمين، وإحالتهم لنيابة بلبيس العامة، التى تحقق معهم حاليا بإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بالعثور على جثة لشخص فى العقد السابع من العمر، موثق وملثم الرأس داخل مزرعة أغنام بناحية قرية سيكم، بدائرة مركز بلبيس.

وانتقل فريق من ضباط مباحث مركز بلبيس إلى موقع البلاغ وتبين أن الجثة لشخص فى العقد السابع من العمر يدعى "ثابت.م" 70 سنة، يقيم فى مزرعة ابنته لحراستها، وأنه يوجد شبهة جنائية فى وفاته.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى ضم الرائد إسلام عواد، رئيس مباحث بلبيس، ومعاونيه برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرقة الجنوب، بالتنسيق مع الأمن العام برئاسة العميد ماجد الأشقر، رئيس فرع الأمن العام بالشرقية، وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائى، إلى قيام عامل بالمزرعة من محافظة الفيوم، بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات مالية مع المجنى عليه، حيث استعان بشقيقه من الفيوم، وشخص ثالث، وأثناء دخولهم المزرعة لسرقة الأغنام، شاهدهم المجنى عليه وتعرف على العامل، فتخلصا منه بكتم نفسه حتى فارق الحياة، وقاما سويا بسرقة مواتير مياه من المزرعة وعدد من رؤس الأغنام.

وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، بإشراف اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، قيام المتهمين بالاستعانة بتاجر أغنام قام بشرائها وبسائق قاد العربية أثناء واقعة السرقة، وتمكن فريق البحث الجنائى من ضبط العامل وشقيقه وضبط التاجر الذى اشترى الأغنام وسائق السيارة، وجارى ضبط المتهم الثالث المشترك فى واقعة القتل والسرقة وتمت إحالتهم للنيابة العامة.


الشرقية

مزرعة اغنام

مركز شرطة بلبيس

الفيوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دوم مع شقيقته ميا ونجلها فى كواليس اليوم الرابع من تصوير Fast & Furious 9

دوم مع شقيقته ميا ونجلها فى كواليس اليوم الرابع من تصوير Fast & Furious 9

شاهد فى دقيقة.. صراع التأهل يشعل قمة المغرب ضد كوت ديفوار

شاهد فى دقيقة.. صراع التأهل يشعل قمة المغرب ضد كوت ديفوار

الأرصاد: غداً طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غداً طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

اتحاد الكرة يعيد عمرو وردة للمنتخب رسميا ويكتفى بإيقافه بالدور الأول

اتحاد الكرة يعيد عمرو وردة للمنتخب رسميا ويكتفى بإيقافه بالدور الأول

آنا باكشييفا تخطف لقب "حسناء روسيا" وتمثل بلادها بمسابقة ملكة جمال الأرض

آنا باكشييفا تخطف لقب "حسناء روسيا" وتمثل بلادها بمسابقة ملكة جمال الأرض

السيسى يجدد لرئيس وزراء إيطاليا تأكيد سعى مصر للتوصل للحقيقة بقضية "ريچينى"

السيسى يجدد لرئيس وزراء إيطاليا تأكيد سعى مصر للتوصل للحقيقة بقضية "ريچينى"

فيديو معلوماتى.. متهملش فيها وشجع أطفالك عليها.. 5 فوائد لغسل اليدين

فيديو معلوماتى.. متهملش فيها وشجع أطفالك عليها.. 5 فوائد لغسل اليدين

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

تحت شعار أسد يلا فى إيه.. تيشرتات رجالى هتنفعك فى الساحل

تحت شعار أسد يلا فى إيه.. تيشرتات رجالى هتنفعك فى الساحل

قمة العشرين.. ماكرون يهمس فى أذن ترامب ويثير تساؤلات الصحفيين.. فيديو

قمة العشرين.. ماكرون يهمس فى أذن ترامب ويثير تساؤلات الصحفيين.. فيديو

تعرف على الإسعافات الأولية لعلاج ضربات الشمس بين المواطنين × 6 معلومات

تعرف على الإسعافات الأولية لعلاج ضربات الشمس بين المواطنين × 6 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة