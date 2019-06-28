كسوف كلى للشمس الثلاثاء المقبل.. يستغرق 4 ساعات و50 دقيقة

تكون الكرة الأرضية على موعد الثلاثاء المقبل 2 يوليو مع كسوف كلى للشمس يتفق وسطه مع اقتران شهر ذو القعدة لعام 1440 هجريًا.



هذا الكسوف المرتقب يمكن رؤيته فى "معظم أمريكا الجنوبية – شرق أوقيانوسيا – المحيط الباسفيكى"، ويرى كليًا فى تشيلى والأرجنتين.



وسيغطى هذا الكسوف مساحة عرضها 200.6 كم وسوف يستغرق مدة قدرها 4 دقائق و32 ثانية، وعند ذروة الكسوف الكلى يغطى قرص القمر حوالى 105% من قرص الشمس، وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته 4 ساعات و50 دقيقة تقريبًا، ولا يمكن رؤيته فى مصر والمنطقة العربية.