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كسوف كلى للشمس الثلاثاء المقبل.. يستغرق 4 ساعات و50 دقيقة

الجمعة، 28 يونيو 2019 02:00 ص
كسوف كلى للشمس الثلاثاء المقبل.. يستغرق 4 ساعات و50 دقيقة كسوف كلى - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تكون الكرة الأرضية على موعد الثلاثاء المقبل 2 يوليو مع كسوف كلى للشمس يتفق وسطه مع اقتران شهر ذو القعدة لعام 1440 هجريًا.
 

هذا الكسوف المرتقب يمكن رؤيته فى "معظم أمريكا الجنوبية – شرق أوقيانوسيا – المحيط الباسفيكى"، ويرى كليًا فى تشيلى والأرجنتين.


وسيغطى هذا الكسوف مساحة عرضها 200.6 كم وسوف يستغرق مدة قدرها 4 دقائق و32 ثانية، وعند ذروة الكسوف الكلى يغطى قرص القمر حوالى 105% من قرص الشمس، وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته 4 ساعات و50 دقيقة تقريبًا، ولا يمكن رؤيته فى مصر والمنطقة العربية.

 


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