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قيادات كنسية بالفيوم تشارك فى افتتاح مسجد وتتابع خطبة الجمعة

الجمعة، 28 يونيو 2019 06:15 م
قيادات كنسية بالفيوم تشارك فى افتتاح مسجد وتتابع خطبة الجمعة وزارة الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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أشادت وزارة الأوقاف، بقيام الأب بولا النقلوني، والقمص أنطونيوس إسحاق بدير نقلون بالفيوم باستقبال وفد الأوقاف والمشاركة في افتتاح مسجد قايتباي بمحافظة الفيوم.
 
واشارت الأوقاف، إلى أن قيادات الكنيسة استمعا إلى خطبة الجمعة التي عن سماحة الأديان وكونها سبيل رحمة للإنسانية، ومفهوم السماحة والتيسير التي هي منهج أصيل في ديننا، في مشهد وطني ينبغي أن نتعلم  منه أسمى مفاهيم التسامح الديني والرقي الإنساني وعظمة الحضارة المصرية المتجذرة في نفوس وقلوب وعقول هذا الشعب الراقي ، والأنموذج الفريد لتحقيق فقه العيش الوطني السمح المشترك .
 
واعتبرت الأوقاف، موقف الكنيسة الراسخ والمجدد والذى تكرر اليوم لفتة إنسانية ووطنية لا يمكن أن تمر مرور الكرام لما تحمله من فهم صحيح الأديان وروحها السمحة التي تجمع ولا تفرق، وما تعبر عنه من قوة النسيج الوطني المصري وعظمة الحضارة المصرية، بما يعد رسالة حضارية وإنسانية للعالم أجمع.

وزاره الاوقاف

قيادات الكنيسة

سماحة الأديان

خطبة الجمعة

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