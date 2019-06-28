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قوات الجيش اليمنى تحرر مواقع جديدة شمال "قعطبة"

الجمعة، 28 يونيو 2019 05:56 م
قوات الجيش اليمنى تحرر مواقع جديدة شمال "قعطبة" الجيش اليمنى
إيمان حنا

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شنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الجمعة، هجومًا عنيفًا تمكنت خلاله من تحرير مواقع جديدة، كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية شمال مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، بحسب المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش الوطني تمكن خلال الهجوم من تحرير مواقع جديدة في السلسلة الجبلية بمناطق القفلة وباب غلق شمال قعطبة، أبرزها: سلسلة التباب السود بمنطقة القفلة، وعدد من تباب القراميد القريبة من منطقة بيت الشرجي.

وأضاف أن "الهجوم أسفر- أيضاً- عن سقوط العديد من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات أبطال الجيش.

وأشار المصدر إلى أن تحرير المناطق المذكورة وتأمينها يمكن قوات الجيش الوطني من الإشراف على مواقع المليشيات الانقلابية في مناطق سليم والفاخر والزبيريات، مشيراً إلى أن المعارك مستمرة والأيام القادمة ستكون حافلة بالانتصارات.

 

 


معارك اليمن

الجيش اليمنى

الحوثيين

قطعبة

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