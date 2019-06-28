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قناة السويس تسجل رقما قياسيا بعبور 173 سفينة بحمولات 11.8 مليون طن

الجمعة، 28 يونيو 2019 01:57 م
قناة السويس تسجل رقما قياسيا بعبور 173 سفينة بحمولات 11.8 مليون طن السن العابرة بالقناة
الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الجمعة، أثناء تفقده لحركة الملاحة فى قناة السويس، إن حركة السفن العابرة للقناة سجلت رقمًا قياسيًا فى الأعداد والحمولات خلال 3 أيام، حيث بلغ عدد السفن العابرة خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة، 173 سفينة بإجمالى حمولات 11.8 مليون طن بمتوسط عبور يومى 58 سفينة ومتوسط حمولات يومى بلغ 3.9 مليون طن.

كما شهدت القناة اليوم الجمعة عبور 67 سفينة من الإتجاهين بإجمالى حمولات 5.3  مليون طن.

وأعرب الفريق مميش عن سعادته بهذه الأرقام القياسية قائلاً: "إن هذه الأرقام تؤكد على النجاح الباهر لقناة السويس الجديدة ودفعها لعجلة الاقتصاد القومى المصري".

وأضاف مميش"، إن الإجراءات والتخفيضات والحوافز الممنوحة من هيئة قناة السويس للسفن العابرة والخطوط الملاحية كان لها تأثير واضح فيما تحقق من زيادات فى عائدات القناة".

وبلغ عدد السفن العابرة من الشمال 30 سفينة بإجمالى حمولات 1.9 مليون طن، على رأسها سفينة الحاويات الدانمركية العملاقة MURCIA MAERSK  وهى من أكبر سفن الحاويات فى العالم وحمولتها 221.3 ألف طن قادمة من المغرب ومتجهة إلى سنغافورة.

كما بلغ عدد السفن القادمة من الجنوب 37 سفينة بإجمالى حمولات 3.4 مليون طن على رأسها سفينة الحاويات العملاقة OOCL GERMANY  التى ترفع علم هونج كونج وهى من أكبر سفن الحاويات فى العالم وحمولتها 220.7 ألف طن قادمة من سنغافورة  ومتجهة إلى المملكة المتحدة. 

وزار الفريق مميش خلال جولته التفقدية مارينا المرشدين بالإسماعيلية حيث وجه الشكر للمرشدين ورجال التحركات وجميع العاملين بالهيئة الذين يعملون ليل نهار للحفاظ على معدلات الأداء العالية فى القناة.

 

الفريق مهاب مميش
الفريق مهاب مميش

 

سفن تعبر قناة السويس (1)
سفن تعبر قناة السويس 

 

سفن تعبر قناة السويس (2)
سفن تعبر قناة السويس (2)

 

سفينة الحاويات OOCL HONG KONG أثناءعبورها قناة السويس
سفينة الحاويات OOCL HONG KONG أثناءعبورها قناة السويس

 


الفريق مميش

قناه السويس

قناه السويس الجديده

حركه الملاحه

رقم قياسى فى حركه الملاحه

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