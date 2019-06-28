سوبر كورة
Ads
الجمعة، 28 يونيو 2019 10:40 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

قطاع الأعمال العام تطرق أبواب أفريقيا بالتنسيق مع النقل والمصدرين

الجمعة، 28 يونيو 2019 10:06 م
قطاع الأعمال العام تطرق أبواب أفريقيا بالتنسيق مع النقل والمصدرين ميناء السخنة
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينطلق صباح الثلاثاء المقبل 2 يوليو مؤتمر وزارة قطاع الأعمال العام، الذى يحمل عنوان "جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا".

 

المؤتمر الذى تشارك فيه وزارة النقل ووزارة التجارة والصناعة، يعتمد بشكل مباشر على تقديم كل الخدمات اللوجستية والتأمينية للمصدرين، انطلاقا من نقل المنتجات من المصانع الى ميناء السخنة ومنه إلى ميناء مومباسا فى كينيا مرورا بالمخازن اللوجستية .

 

ويشارك فى المؤتمر رؤساء المجالس التصديرية وهيئة تنمية الصادرات، وقيادات القابضة للنقل البحرى والبرى والقابضة للتأمين، والبنوك العامة والبنك الأفريقى للاستيراد والتصدير وجمعيات المصدرين ورجال الأعمال.

 

كما يشارك فيه محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، ولفيف من المصنعين والمصدرين، وخلال فعاليات المؤتمر سيتم إطلاق تطبيق جديد خاص بعملية التصدير إلى أفريقيا يمكن من خلاله ‏متابعة عملية التصدير فى كل مراحلها.

 


مؤتمر قطاع الأعمال

قطاع الأعمال العام

جسور أفريقيا

النقل البحري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اتحاد الصناعات: التصدير لأفريقيا يتطلب تواجدا مستمرا وحضور البضائع

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:20 ص

الغرف التجارية: الاحترافية فى إدارة ملف التصدير لأفريقيا يقوده للنجاح

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:07 ص

جمعية رجال الأعمال تبحث مع وزير خارجية الصومال التصدير لأفريقيا

السبت، 20 أبريل 2019 02:00 ص

رئيس غرفة تجارة عمان:نتطلع لإقامة مشروعات مشتركة مع مصر والتصدير لأفريقيا

الجمعة، 19 أبريل 2019 10:48 ص

"الصناعات الغذائية" تطالب باستغلال طاقات التكرير بمصانع السكر فى التصدير لأفريقيا

السبت، 13 أكتوبر 2018 07:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. عمرو وردة يشارك فى مران المنتخب بعد رفع الإيقاف

شاهد.. عمرو وردة يشارك فى مران المنتخب بعد رفع الإيقاف

صور.. صالح جمعة يزيد شكوك توقيع كهربا للأهلى

صور.. صالح جمعة يزيد شكوك توقيع كهربا للأهلى

"مقدرش يستحمل".. طائرة تنتشل رجل أعمال نيجيرى من زحمة الطريق (فيديو)

"مقدرش يستحمل".. طائرة تنتشل رجل أعمال نيجيرى من زحمة الطريق (فيديو)

فيديو وصور.. قصة لاعب مغربي عصا والده وانضم للجزائر ليتوج بجوائز كان 2019

فيديو وصور.. قصة لاعب مغربي عصا والده وانضم للجزائر ليتوج بجوائز كان 2019

الإعلامية ماما أنيسة "أم الكويتيين" تتعرض لوعكة شديدة وتدهور حالتها الصحية

الإعلامية ماما أنيسة "أم الكويتيين" تتعرض لوعكة شديدة وتدهور حالتها الصحية

أفريقيا أرض الأساطير.. كانو "قلب من ذهب" أبهر العالم

أفريقيا أرض الأساطير.. كانو "قلب من ذهب" أبهر العالم

سعد لمجرد يكشف عن موعد أغنيته مع محمد رمضان

سعد لمجرد يكشف عن موعد أغنيته مع محمد رمضان

المالية: مشاورات مع صندوق النقد لتحديد بدائل التعاون بعد البرنامج الحالى

المالية: مشاورات مع صندوق النقد لتحديد بدائل التعاون بعد البرنامج الحالى

القبض على الإخوانى ناصر الدويلة لتحريضه على قصف أبها السعودية بسبب حفل شاكيرا

القبض على الإخوانى ناصر الدويلة لتحريضه على قصف أبها السعودية بسبب حفل شاكيرا

بعد 23 يوم عرض.. "كازابلانكا" لـ أمير كرارة يحقق 60 مليون جنيه إيرادات

بعد 23 يوم عرض.. "كازابلانكا" لـ أمير كرارة يحقق 60 مليون جنيه إيرادات

"رجعنا لك يا بحر".. إقبال كبير على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالى.. توقعات بزيادة التوافد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. وارتفاع نسب الحجوزات بالفنادق والمنتجعات لشهرى يوليو وأغسطس المقبلين.. صور

"رجعنا لك يا بحر".. إقبال كبير على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالى.. توقعات بزيادة التوافد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. وارتفاع نسب الحجوزات بالفنادق والمنتجعات لشهرى يوليو وأغسطس المقبلين.. صور

شاهد.. مشوار الفراعنة فى كان 2019 قبل المواجهة الأخيرة بدور المجموعات

شاهد.. مشوار الفراعنة فى كان 2019 قبل المواجهة الأخيرة بدور المجموعات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة