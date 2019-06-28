قطاع الأعمال العام تطرق أبواب أفريقيا بالتنسيق مع النقل والمصدرين

ينطلق صباح الثلاثاء المقبل 2 يوليو مؤتمر وزارة قطاع الأعمال العام، الذى يحمل عنوان "جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا".

المؤتمر الذى تشارك فيه وزارة النقل ووزارة التجارة والصناعة، يعتمد بشكل مباشر على تقديم كل الخدمات اللوجستية والتأمينية للمصدرين، انطلاقا من نقل المنتجات من المصانع الى ميناء السخنة ومنه إلى ميناء مومباسا فى كينيا مرورا بالمخازن اللوجستية .

ويشارك فى المؤتمر رؤساء المجالس التصديرية وهيئة تنمية الصادرات، وقيادات القابضة للنقل البحرى والبرى والقابضة للتأمين، والبنوك العامة والبنك الأفريقى للاستيراد والتصدير وجمعيات المصدرين ورجال الأعمال.

كما يشارك فيه محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، ولفيف من المصنعين والمصدرين، وخلال فعاليات المؤتمر سيتم إطلاق تطبيق جديد خاص بعملية التصدير إلى أفريقيا يمكن من خلاله ‏متابعة عملية التصدير فى كل مراحلها.