قادة الاتحاد الأوروبى يقررون استبعاد فيبر من المرشحين لرئاسة المفوضية

برلين (رويترز)

ذكرت صحيفة (دى فيلت) الألمانية اليومية، اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر مطلعة أن قادة الاتحاد الأوروبى، وافقوا على استبعاد المرشح الألمانى المحافظ مانفريد فيبر من شغل منصب رئيس المفوضية الأوروبية وهى الذراع التنفيذية للتكتل.

وأضافت الصحيفة أن القرار اتخذ خلال محادثات على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة فى أوساكا باليابان. وأيدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التى دعمت محاولة فيبر لخلافة جان كلود يونكر، هذا القرار، وعارض الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ترشح فيبر للمنصب.