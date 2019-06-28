فيديو.. افتتاح أول مقبرة من العصور الوسطى فى تاريخ مصر بهرم اللاهون بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

افتتحت وزارة الآثار، منذ قليل، أول مقبرة ملكية يرجع تاريخها لعصور الدولة الوسطي بهرم سنوسرت الثاني الشهير بهرم اللاهون بالفيوم.

وقال سيد الشورة، مدير عام آثار الفيوم، إن المقبرة من الجرانيت وبها تابوت جرانيت ويتم الوصول إليها من خلال ممرات عمقها 15 مترًا تحت سطح الأرض ويتم محاولة فتحها منذ عام 1989 عندما دخلها العالم الأثري بيترى، ولكن لعمقها ووجود الممرات والأتربة لم تنجح محاولات عديدة لافتتاحها سابقا، وتم افتتاحها هذا العام وهو حدث تاريخي غير مسبوق.



افتتاح أول مقبرة من العصور الوسطى فى تاريخ مصر بهرم اللاهون



افتتاح أول مقبرة من العصور الوسطى فى تاريخ مصر بهرم اللاهون