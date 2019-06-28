سوبر كورة
Ads
الجمعة، 28 يونيو 2019 11:48 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديوجراف.. "مدينة الماء" 10 معلومات عن أوساكا اليابانية مضيفة قمة العشرين

الجمعة، 28 يونيو 2019 11:18 م
فيديوجراف.. "مدينة الماء" 10 معلومات عن أوساكا اليابانية مضيفة قمة العشرين مدينة أوساكا
كتب: إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انطلقت صباح اليوم فى مدينة أوساكا اليابانية أعمال الدورة الـ14 لقمة العشرين بمشاركة قادة أكبر دول العالم، وتتناول القمة عددا من القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية، بينها الطاقة والبيئة والمناخ والاقتصاد الرقمى والتجارة والرعاية الصحية والتعليم والعمل، وتهدف إلى تطوير سياسات فعالة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، وخلق وظائف حقيقية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية بين شعوب العالم.
 
 
وتعد أوساكا ثانى أكبر مدن اليابان، والأكثر جذبا لمختلف جنسيات العال، ونقدم أبرز 10 معلومات عن الدولة المضيفة لقمة العشرين.

ـ تعد أوساكا مدينة صناعية ومركزا ماليا تجاريا بارزا وتتميز بصناعة السيارات

ـ سميت بمدينة الما،  حيث تمتد بها الكثير من القنوات النهرية مما يجعل التنزه فيها بالقوارب متعة كبيرة

ـ  مركز لفن المسرح باليابان وبها أكبر متنزه ترفيهى وتبعد  150 كيلومتر عن طوكيو

ـ من أكثر المدن التى لحقت بها أضرار جراء الحرب العالمية الثانية ثم أعيد بناؤها

ـ تقع مدينة  أوساكا جنوب جزيرة هونشوا

ـ أكبر جزر البر اليابانى ومن أهم المدن السياحية 

ـ احتضنت العديد من الفعاليات الدولية منها كأس العالم  2002

ـ تطل على خليج أوساكا وبها مصب نهر يودوجاوا

ـ يشكل اقتصادها نحو%15  من الناتج المحلى الإجمالى

ـ نظام مترو الأنفاق بها يحتل المركز الثامن عالميا
 

قمة العشرين

السيسى

اوساكا

مدينة اوساكا

اليابان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرجنتين تهزم فنزويلا بثنائية وتواجه البرازيل فى نصف نهائي كوبا أمريكا

الأرجنتين تهزم فنزويلا بثنائية وتواجه البرازيل فى نصف نهائي كوبا أمريكا

الذهب لا يصدأ.. أنجلينا جولى فى كواليس فيلم Those Who Wish Me Dead

الذهب لا يصدأ.. أنجلينا جولى فى كواليس فيلم Those Who Wish Me Dead

شاهد.. عمرو وردة يشارك فى مران المنتخب بعد رفع الإيقاف

شاهد.. عمرو وردة يشارك فى مران المنتخب بعد رفع الإيقاف

صور.. صالح جمعة يزيد شكوك توقيع كهربا للأهلى

صور.. صالح جمعة يزيد شكوك توقيع كهربا للأهلى

"مقدرش يستحمل".. طائرة تنتشل رجل أعمال نيجيرى من زحمة الطريق (فيديو)

"مقدرش يستحمل".. طائرة تنتشل رجل أعمال نيجيرى من زحمة الطريق (فيديو)

فيديو وصور.. قصة لاعب مغربي عصا والده وانضم للجزائر ليتوج بجوائز كان 2019

فيديو وصور.. قصة لاعب مغربي عصا والده وانضم للجزائر ليتوج بجوائز كان 2019

الإعلامية ماما أنيسة "أم الكويتيين" تتعرض لوعكة شديدة وتدهور حالتها الصحية

الإعلامية ماما أنيسة "أم الكويتيين" تتعرض لوعكة شديدة وتدهور حالتها الصحية

أفريقيا أرض الأساطير.. كانو "قلب من ذهب" أبهر العالم

أفريقيا أرض الأساطير.. كانو "قلب من ذهب" أبهر العالم

سعد لمجرد يكشف عن موعد أغنيته مع محمد رمضان

سعد لمجرد يكشف عن موعد أغنيته مع محمد رمضان

المالية: مشاورات مع صندوق النقد لتحديد بدائل التعاون بعد البرنامج الحالى

المالية: مشاورات مع صندوق النقد لتحديد بدائل التعاون بعد البرنامج الحالى

القبض على الإخوانى ناصر الدويلة لتحريضه على قصف أبها السعودية بسبب حفل شاكيرا

القبض على الإخوانى ناصر الدويلة لتحريضه على قصف أبها السعودية بسبب حفل شاكيرا

بعد 23 يوم عرض.. "كازابلانكا" لـ أمير كرارة يحقق 60 مليون جنيه إيرادات

بعد 23 يوم عرض.. "كازابلانكا" لـ أمير كرارة يحقق 60 مليون جنيه إيرادات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة