فيديوجراف.. "مدينة الماء" 10 معلومات عن أوساكا اليابانية مضيفة قمة العشرين

انطلقت صباح اليوم فى مدينة أوساكا اليابانية أعمال الدورة الـ14 لقمة العشرين بمشاركة قادة أكبر دول العالم، وتتناول القمة عددا من القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية، بينها الطاقة والبيئة والمناخ والاقتصاد الرقمى والتجارة والرعاية الصحية والتعليم والعمل، وتهدف إلى تطوير سياسات فعالة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، وخلق وظائف حقيقية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية بين شعوب العالم.
وتعد أوساكا ثانى أكبر مدن اليابان، والأكثر جذبا لمختلف جنسيات العال، ونقدم أبرز 10 معلومات عن الدولة المضيفة لقمة العشرين.
ـ تعد أوساكا مدينة صناعية ومركزا ماليا تجاريا بارزا وتتميز بصناعة السيارات
ـ سميت بمدينة الما، حيث تمتد بها الكثير من القنوات النهرية مما يجعل التنزه فيها بالقوارب متعة كبيرة
ـ مركز لفن المسرح باليابان وبها أكبر متنزه ترفيهى وتبعد 150 كيلومتر عن طوكيو
ـ من أكثر المدن التى لحقت بها أضرار جراء الحرب العالمية الثانية ثم أعيد بناؤها
ـ تقع مدينة أوساكا جنوب جزيرة هونشوا
ـ أكبر جزر البر اليابانى ومن أهم المدن السياحية
ـ احتضنت العديد من الفعاليات الدولية منها كأس العالم 2002
ـ تطل على خليج أوساكا وبها مصب نهر يودوجاوا
ـ يشكل اقتصادها نحو%15 من الناتج المحلى الإجمالى
ـ نظام مترو الأنفاق بها يحتل المركز الثامن عالميا
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