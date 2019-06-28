فيديوجراف.. "مدينة الماء" 10 معلومات عن أوساكا اليابانية مضيفة قمة العشرين

كتب: إيمان حنا

انطلقت صباح اليوم فى مدينة أوساكا اليابانية أعمال الدورة الـ14 لقمة العشرين بمشاركة قادة أكبر دول العالم، وتتناول القمة عددا من القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية، بينها الطاقة والبيئة والمناخ والاقتصاد الرقمى والتجارة والرعاية الصحية والتعليم والعمل، وتهدف إلى تطوير سياسات فعالة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، وخلق وظائف حقيقية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية بين شعوب العالم.

وتعد أوساكا ثانى أكبر مدن اليابان، والأكثر جذبا لمختلف جنسيات العال، ونقدم أبرز 10 معلومات عن الدولة المضيفة لقمة العشرين.



ـ تعد أوساكا مدينة صناعية ومركزا ماليا تجاريا بارزا وتتميز بصناعة السيارات