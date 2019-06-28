فى ذكرى 30 يونيو.. عاصمة الشباب الإفريقى فاتحة خير على الجنوب (صور)

أسوان - عبد الله صلاح

أرقام وإنجازات بدأت تتحقق على أرض الواقع فى أقصى جنوب مصر وبالتحديد محافظة أسوان، حيث بدأت خلال الفترة الأخيرة نهضة حقيقية فى مختلف الاتجاهات والمشروعات القومية التى تبنى على أرضها، خاصة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أسوان عاصمة الشباب الإفريقى وعاصمة الثقافة والاقتصاد الإفريقية التى كانت بمثابة فاتحة خير على الجتوب .

وبالتزامن مع ذكرى ثورة 30 يونيو، يستعرض "اليوم السابع" أبرز المشروعات القومية الجارى تنفيذها والتى اوشكت على الانتهاء وافتتاح الرئيس لها.





اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، أكد أن المرحلة الحالية تشهد إنطلاق العديد من المشروعات كحصاد حقيقى لثورة 30 يونيو منها ما قارب على الإفتتاح والآخر جارى العمل فيها ليعكس ذلك الرؤية الثاقبة لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن أسوان عاصمة للشباب الأفريقى لعام 2019 بإعتبارها بوابة مصر الجنوبية على إفريقيا ونقطة الإنطلاق نحو المزيد من آفاق التعاون بين مصر وأفريقيا إقتصادياً وتجارياً وثقافياً وسياحياً وعلمياً ورياضياً وشبابياً.





ويذكر أن من المشروعات المتوقع إفتتاحها بمناسبة ذكرى 30 يونيو مشروع مجمع كيما2 والذى تصل إستثمارته إلى 11,6 مليار جنيه - بحسب تصريحات المهندس عيد الحوت رئيس مجلس إدارة مصنع كيما، والذى أشار إلى أن المصنع بدأ التشغيل التجريبى للمصنع الجديد لإنتاج 1200 طن من الأمونيا يومياً ، بجانب إنتاج 1575 طن من سماد اليوريا يومياً بإجمالى 570 ألف طن سنوياً ، كما تم التأكيد على تجهيز المصنع الجديد وفق أحدث نظم السلامة والتزام المعايير البيئية حيث إنه لن ينتج عنه أى إنبعاثات، وسيتم إستخدام ثانى أكسيد الكربون الناتج من إنتاج الأمونيا كمادة أولية لصناعة سماد اليوريا ، كما تم تدريب وتأهيل العمال التى ستعمل به على أعلى مستوى.

ومن المشروعات القومية الواعدة إستثمارياً مشروع الطاقة الشمسية ببنبان حيث تم التشغيل الفعلى لـ 21 محطة شمسية حتى الآن تنتج حالياً ألف ميجا وات على الشبكة القومية الموحدة من أجمالى 32 محطة مستهدف تشغيلهم خلال العام الحالى لإنتاج 1650 ميجا وات كمرحلة أولى من أجمالى 42 محطة ستنتج 2050 ميجا وات بما يعادل إنتاج السد العالى ليعد هذا المشروع أكبر مجمع محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى العالم كما أنه حصل مؤخراً على الجائزة السنوية لأفضل مشروعات البنك الدولى تميزًا على مستوى العالم حيث تصل إجمالى الإستثمارات بهذا المشروع القومى إلى 2 مليار دولار.

كما أنه ساهم فى توفير حوالى 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، وهناك تنسيق مستمر بين محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم مع مسئولى البنك الدولى و الشركات الإستثمارية المنفذة للمشروع بتخصيص نسبة من الإستثمارات للتنمية المجتمعية يهدف رفع جودة البنية الاساسية والخدمات بالمنطقة المحيطة بالمشروع ومنها جارى تنفيذ مشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة فى المسافة المواجهة لمشروع الطاقة الشمسية ببنبان بمسافة 9 كم وبتكلفة 60 مليون جنيه ، بالإضافة إلى إنشاء منطقة خدمات متكاملة يستفيد منها المشروع علاوة على أهالى بنبان والقرى المجاورة ، وهو الذى يتوازى مع دراسة الإستفادة من العمالة المدربة والغير منتظمة التى تعمل حالياً فى مرحلة إنشاء المحطات الشمسية في مشروعات مستقبلية مماثلة وخاصة أن هذه العمالة أكتسبت الخبرات الكبيرة من العمل في المشروع لتكون مؤهلة فى هذا المجال الهام.



وحدات إنتاج الأمونيا واليوريا

كما تشهد أسوان تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية والحيوانية والداجنة منها مشروع مزارع الوادى والذى يعد أكبر مشروع لمزارع إنتاج جدود الدواجن بمنطقة توشكى حيث أن إجمالى إستثمارات المشروع 200مليون جنيه لانشاء 5 مواقع تم تنفيذ 3 مواقع منها بطاقة 2،5 مليون كتكوت جدود ومن المتوقع أن تصل الطاقة القصوى إلى 4،5 مليون كتكوت جدود ، كما سيدخل المشروع فيما بعد لمرحلة إنتاج الأمهات فى 17 موقع بإجمالى 120 مليون كتكوت تسمين بإستثمارات مليار جنيه ، ويستهدف هذا المشروع توفير 1260 فرصة عمل للشباب الأسوانى.

فيما تشهد الفترة الحالية ضخ إستثمارات كبيرة فى قطاع البنية الأساسية حيث أعلن محافظ أسوان عن تكليف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للمحافظة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية والوزرات والجهات المعنية لدراسة تنفيذ مشروع متكامل لإحلال وتجديد البنية الأساسية من شبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة قد تصل إلى 1,2 مليار جنية ، لافتاً بأنه تم إنشاء محطة كيما 3 للمعالجة الثلاثية لتستوعب محطات كيما الثلاثة 110 ألف م3 يومياً من الصرف الصحى لمدينة أسوان ، علاوة على أنه تم تنفيذ 98% من مشروع المعالجة الثلاثية بمحطة الصرف الصحى ببلانة بمركز نصر النوبة بتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه حيث تصل طاقة المحطة إلى 32 ألف م3/ يوم قابلة للتوسعات المستقبلية.

تطوير مدينة أبوسمبل السياحية

وأوضح اللواء أحمد إبراهيم بأنه جارى إنشاء 3 محاور عرضية تنموية وكبارى على النيل و هى محاور وكبارى كلابشة ودراو وخزان أسوان الحر وذلك فى إطار إهتمام الدولة بتنمية الصعيد وإنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة تساهم فى ربط شرق النيل بغربه وبالتالى خلق تجمعات صناعية و عمرانية جديدة ، علاوة على صدور قرار جمهورى بإنشاء المنطقة الحرة الإستثمارية بمساحة 187 فدان وستضم 160 مشروعاً لتوفر 15 ألف فرصة عمل للشباب ، وهو الذى يحمل معه كل الخير والنماء لأهالى المحافظة ، مشيراً إلى أنه جارى تنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع الهيئة الهندسية وصندوق تحيا فى قطاعات عديدة للمحافظة بإعتمادات تصل لحوالى 609 مليون جنيه منها 320 مليون جنيه دعماً من صندوق تحيا مصر و 289 مليون جنيه دعماً من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى حيث أن هذه المشروعات سوف تساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى وذلك ضمن العوائد والمكتسبات التى ستكون ملموسة على أرض الواقع خلال الفترة القادمة ، مؤكداً على أنه من أبرز هذه المشروعات إنشاء وتجهيز وحدة إطفاء بمنطقة الصداقة الجديدة ، وأيضاً تطوير وتجهيز مستشفى بنبان قبلى بطاقة 18 سرير ، وكذا تشطيب توصيل المرافق لمشروع الإسكان بمنطقة جبل الزلط بمركز كوم أمبو ، بجانب مشروع إحلال وتجديد شبكات المياه بنصر النوبة ، بالإضافة إلى ترفيق المنطقة الحرفية بقرية الجنية والشباك بمركز نصر النوبة ، وأيضاً إنشاء مركز صندوق تحيا مصر الطبى للغسيل الكلوى بطاقة 40 كرسى.