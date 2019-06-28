فتح باب القبول بالمدارس الفنية للتمريض بنات بالدقهلية الأثنين المقبل

الدقهلية شريف الديب - سارة الباز

أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن فتح باب القبول لدفعة جديدة بالمدارس الفنية للتمريض للطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية لهذا العام 2018/2019.

ويبدأ سحب الملفات والتقديم بداية من يوم الأثنين المقبل وحتى يوم الخميس، بجميع مدارس التمريض على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وتضم 19مدرسة للبنات فقط طبقا للتوزيع الجغرافي حسب الجدول المرفق.

وأوضحت مديرية الصحة أنه لن يتم قبول الملفات قبل أو بعد الموعد المحدد للتقديم، وأن سحب الملفات يتم من المدارس مباشرة، ما عدا مدرسة البنات بجمصه يتم سحب الملف من إدارة التدريب بشارع جيهان، وأن قيمة ملف التقديم 50 جنيهًا فقط، و أولوية القبول بالمدارس للمجاميع الأعلى ولمن تنطبق عليهن الشروط .