"فتاة ليل وراء الواقعة".. تفاصيل مقتل موظف بطوخ وتوثيقه بقميص نوم حريمى

القليوبية - نيفين طه

"تعرفت عليه منذ شهرين عن طريق الفيس بوك، وكنت أذهب إليه نظير مبلغ مالى، وأمارس معه الرذيلة، وتعرفت على المتهمة الثانية (رحاب) من خلاله، حيث كانت تأتى إليه أيضا بمسكنه الكائن بدائرة مركز طوخ".. بهذه الكلمات توالت اعترافات المتهمة الرئيسية بقتل موظف بالمعاش بمسكنه وتوثيقه بقميص نوم حريمى خلال تحقيقات البحث الجنائى.

وأضافت المتهمة الرئيسية بالواقعة "رانيا - 23 سنة"، "ومن خلال ترددى على مسكنه، علمت أنه يعيش بمفرده بعد وفاة زوجته، كما أنه تزوج بعدها وقام بتطليقها، وأن أولاده لا أحد منهم يأتى إليه، فلعب الشيطان بعقلى، واختمرت فكرة التخلص منه وسرقته، فاتفقت مع "رحاب" والتى اتفقت مع باقى المتهمين على قتله.

وتابعت المتهمة: "اتصل بى قبل الحادث بيوم، وأتيت إليه، وقمت باصطحابه لغرفة النوم لممارسة الرذيلة، وعندما شعر المجنى عليه بصوت فى الشقة، حاول الصياح، فقمت أنا بمحاولة توثيقه بقميص نوم حريمى، وأجهز عليه باقى المتهمين وقتلوه، وسرقنا متعلقاته ومحتويات الشقة".

وأكمل باقى المتهمين قائلين، "المتهمة الثانية (رحاب) كانت بصحبة الأولى أمام الشقة، وبعد دخول الأولى قامت بالاتصال عليهم، وقاموا بالإجهاز عليه، وخنقه بقطعة قماش حتى فارق الحياة"، وردد المتهمون أن الأموال والشيطان السبب.

من جانبها، قررت النيابة العامة بطوخ برئاسة أحمد الميهى حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتوجيه تهمتى القتل مع سبق الإصرار والترصد والسرقة.

كان قد تلقى العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ، بلاغا بشأن العثور على جثة "إبراهيم ع ب" بالمعاش ومقيم مساكن حى الزهور دائرة المركز داخل الشقة، موثق القدمين، وسرقة متعلقاته الشخصية، وبعض محتويات الشقة.

وشكل اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية فريق بحث قاده اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى والعميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية، وتوصلت جهود فريق البحث أن وراء ارتكاب الحادث كل من "رانيا ش م" 23 سنة بدون عمل من محافظة الغربية والسابق اتهامها فى 3 قضايا "مخدرات وآداب عامة وسرقة متنوعة و"رحاب رم" 44 سنة بدون عمل من القاهرة السابق اتهامها فى 3 قضايا "خطف شخص وآداب عامة" و"أحمد ع ف" 26 سنة عاطل من القاهرة "زوج الثانية" و"محمود ج ع" 38 سنة عاطل من القليوبية السابق اتهامه فى عدد 17 قضية "مخدرات وسلاح و تبديد وسرقة مسكن وسرقة متنوعة مسجل شقى خطر "

تمكن المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ عقب تقنين الإجراءات من ضبط جميع المتهمين، وبمواجهتهم بما توافر من معلومات أكدتها التحريات أقروا بصحتها حيث قررت الأولى بمعرض اعترافاتها، أنها ترتبط بالمجنى عليه بعلاقة غير شرعية، وتتردد على مسكنه لممارسة الرذيلة معه، ونظرا لعلمها بظروفه المعيشية وإقامته بالشقة بمفرده فاختمر فى ذهنها فكرة التخلص منه والاستيلاء على متعلقاته.

وفى سبيل ذلك اتفقت مع باقى المتهمين على تنفيذ مخططها الإجرامى وفى يوم الحادث الثلاثاء الماضى توجهت لمسكن المجنى عليه وبرفقتها الثانية وعقب قيامها باصطحابه لغرفة النوم للممارسة الرذيلة معه قامت الثانية بالاتصال بالمتهمين الثالث والرابع حيث حضرا للشقة محل الواقعة، ولدى شعور المجنى عليه بوجود حركة غريبة داخل الشقة حاول الصياح إلا أن الثالث والرابع قاما بالإجهاز عليه وشل حركته، ووضع قطعة قماش على فمه، وما أن تأكدوا من مفارقته الحياة، حتى قاموا بالاستيلاء على بعض محتويات الشقة.

بمواجهة باقى المتهمين بما جاء باعترافاتها أقروا بها وأرشدوا عن المسروقات المستولى عليها من مسكن المجنى عليه وجرى التحفظ على جميع المضبوطات.