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غدًا.. أسوان تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو بمسيرة على كورنيش النيل

الجمعة، 28 يونيو 2019 02:19 م
غدًا.. أسوان تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو بمسيرة على كورنيش النيل اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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تحتفل محافظة أسوان، غدا السبت بذكرى ثورة 3 يونيو، من خلال تنظيم مسيرة احتفالية بكورنيش مدينة أسوان، بحضور محافظ أسوان وكافة القيادات التنفيذية والشعبية.

 

وتبدأ المسيرة الاحتفالية الرياضية، التى تنظمها مديرية الشباب والرياضة بأسوان، وبمشاركة عدد من الهيئات والقطاعات المختلفة، من أمام نادي أسوان الرياضى حتى نادى التجديف، بطريق كورنيش النيل.

 

ويشارك فى المسيرة الاحتفالية، أعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضية بمحافظة أسوان، كما تتضمن الاحتفالية فتح مراكز الشباب أمام الجمهور لممارسة الأنشطة بالمجان، كما سيتم إذاعة الأغانى الوطنية على مدار اليوم.

 

وتشمل الاحتفالية بذكرى ثورة 30 يونيو تنظيم ندوة عن الثورة الآثار المترتبة عليها بمشاركة أعضاء برلمان الطلائع والشباب بمحافظة أسوان، وبتلك المناسبة سيتم من خلال مراكز الشباب تنفيذ ندوات شعرية، وورش للرسم وعروض رياضية، ومباريات رياضية في جميع الألعاب، وعروض للفرق الكشفية.


كورنيش النيل

ثورة 30 يونيو

احتفالات 30 يونيو

نادى اسوان

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