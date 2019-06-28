غدا.. قطع المياه عن 12 منطقة فى الحوامدية بالجيزة 24 ساعة

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن قيامها بتنفيذ أعمال الربط الخاصة بتوصيل خط الطرد الرئيسى لمحطة مياه الحوامدية المرشحة الجديدة قطر 800 مم من الجهة الغربية، على الخط قطر 800 مم بالشبكة الرئيسية الجديدة المغذية لمناطق غرب السكة الحديد بالحوامدية مما يضطرها لقطع مياه الشرب لمدة 24 ساعة إعتباراً من الساعة الــ 7 من صباح غدا السبت وتنتهى فى الساعة الــ 7 من صباح بعد غدا الأحد.

وأضافت الشركة بأن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى منطقة غرب السكة الحديد بالحوامدية وتشمل ( عرب الساحة ، سعد زغلول ، سمير صادق ، جسر المنوات ومتفرعاتها ، أسامة بن زيد ، جامع زكريا ، بين البلدين ، عرب شلهوب ، بغداد ، الإمام الشافعى ، درب الشرابية ، أم خنان ) .

من جانبها، أهابت محافظة الجيزة بالمواطنين ومسئولى المنشئات العامة والخاصة بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، كما توفر شركة مياه الشرب والصرف الصحى سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب، للتحرك إلى المناطق المتاثرة عند الطلب، من خلال رقم طوارىء ( 125 ) .