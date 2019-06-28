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على عبد العال يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيه

الجمعة، 28 يونيو 2019 11:14 ص
على عبد العال يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيه الرئيس السيسى وعلى عبد العال - ارشيفية
كتبت نور على

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وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيه، جاء فيها:

 

فخامة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسى

                                        رئيس الجمهورية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

فيطيب لى أن أهديكم بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن ممثلي الشعب أخلص التهانئ وأزكاها بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيه، التى استعاد فيها الشعب إرادته، بعد أن تحطمت قيوده على أسوار حصونه، وعمت المصريين فيه البهجة فى كل الميادين، إلا قلة ممن صموا آذانهم وضلوا سواء السبيل.

في الثلاثين من يونيه، خرجت الملايين في ظاهرة لم تشهدها الثورات الكبرى في التاريخ، كانت النساء والشباب والشيوخ عتادها ووقودها، فاستطاعوا أن يتصدوا لجموح رئيس وجماعته للهيمنة والتمكن من مفاصل الدولة بإعلان غير دستورى حصن كل ما يصدر عنه من قرارات وإجراءات.

وكنتم- يا سيادة الرئيس- أمل الشعب فى حماية ثورته بانحيازكم لمطالبه، فحميتم مصر من الفتن، واكتملت لها مؤسساتها الدستورية، لنبدأ عهداً جديداً من الاستقرار والتنمية والرخاء نجعل فيه المستحيل اليوم ممكناً غداً.

كلل الله مسعاكم في حفظ أمن مصر واستقرارها بالنجاح، وبارك خطاكم.

وكل عام وأنتم بخير،


30 يونيو

مجلس النواب

ذكرى الثورة

على عبد العال

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