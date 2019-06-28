عروض الصوت والضوء مجانًا بالأهرامات والكرنك فى ذكرى ثورة 30 يونيو

دعت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، كل المصريين والعرب، لحضور عروض الصوت والضوء باللغة العربية مجاناً، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، وذلك يوم الأحد المقبل فى كافة مناطق الصوت والضوء ( الأهرامات – الكرنك – ابوسمبل – ادفو – فيلة )، حيث تقيم الشركة عروض إضافية فى ذلك اليوم احتفالاً بهذه المناسبة.

وتقيم الشركة، بحسب بيان صحفى اليوم الأحد، العروض الإضافية بمنطقة الأهرامات الساعة التاسعة والنصف مساءً، ومنطقة فيلة الساعة التاسعة والربع مساءً ومنطقة الكرنك الساعة التاسعة مساءً، ومنطقة أبو سمبل الساعة الثامنة مساءً، ومنطقة ادفو الساعة السابعة والنصف مساءً.

وقال سامح سعد رئيس شركة الصوت والضوء، إن إقامة العروض الإضافية للصوت والضوء باللغة العربية مجاناً، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، والذى يأتى فى إطار المشاركة المجتمعية فى هذه المناسبة العظيمة والتى تشكل يوماً خالداً فى تاريخ مصر، والتى انهت كابوس سيطرة الإرهاب، وأنقذت منطقة كاملة من الانهيار والسقوط.

واعتادت شركة مصر للصوت والضوء، على المشاركة والاحتفال فى كل المناسبات والأعياد المحلية والعالمية لما لها من مردود على قلوب مريدى الصوت والضوء والتى تتيح الفرصة أيضا لنشر السياحة الثقافية وللتعرف على تاريخ مصر القديم والحديث.