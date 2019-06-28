سوبر كورة
Ads
الجمعة، 28 يونيو 2019 01:54 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

عاهل البحرين يؤكد اعتزاز المنامة بعمق العلاقات الأخوية مع العراق

الجمعة، 28 يونيو 2019 01:43 م
عاهل البحرين يؤكد اعتزاز المنامة بعمق العلاقات الأخوية مع العراق الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين اعتزاز مملكة البحرين بعمق العلاقات الأخوية مع جمهورية العراق وشعبها الشقيق، والعمل المشترك لأجل المضى بتلك العلاقات لآفاق أرحب على مختلف الأصعدة وعلى كافة المستويات بما يدعم مصالحهما وردع كل من يحاول الإساءة إليها.

 

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن ذلك جاء فى اتصال هاتفى بين الملك حمد بن عيسى والرئيس العراقى برهم صالح، مشيرة إلى أن عاهل البحرين أعرب عن تقديره لموقف الحكومة العراقية من الاعتداء المرفوض الذى استهدف مبنى سفارة مملكة البحرين فى بغداد وما اتخذته من إجراءات لأجل توفير الحماية اللازمة.


من جانبه ، أكد الرئيس برهم صالح حرص العراق على كل ما فيه خير وتعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين مملكة البحرين وجمهورية العراق ، مشددًا على أن جمهورية العراق لا يمكن أن تسمح أبدًا للنيل من تلك العلاقات الوثيقة، معربًا عن تقديره لمواقف مملكة البحرين الأخوية الداعم لبلاده فى كافة المواقف والظروف .


حمد بن عيسى

البحرين

العراق

برهم صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البحرين تستدعى القائم بأعمال سفارة العراق وتسلمه مذكرة احتجاج

الجمعة، 28 يونيو 2019 12:12 م

إحالة المتهمين بالتعدى على سفارة البحرين فى بغداد للقضاء

الجمعة، 28 يونيو 2019 11:36 ص

ارتفاع بورصة البحرين بنسبة 0.5% بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والسياحة

الخميس، 27 يونيو 2019 02:31 م

البحرين تدعو رعاياها في العاصمة تونس لأخذ الحيطة والحذر

الخميس، 27 يونيو 2019 01:16 م

ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك

الخميس، 27 يونيو 2019 10:48 ص

ولى عهد البحرين يؤكد تعزيز التعاون المشترك بين المملكة والولايات المتحدة

الخميس، 27 يونيو 2019 05:06 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد 23 يوم عرض.. "كازابلانكا" لـ أمير كرارة يحقق 60 مليون جنيه إيرادات

بعد 23 يوم عرض.. "كازابلانكا" لـ أمير كرارة يحقق 60 مليون جنيه إيرادات

"رجعنا لك يا بحر".. إقبال كبير على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالى.. توقعات بزيادة التوافد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. وارتفاع نسب الحجوزات بالفنادق والمنتجعات لشهرى يوليو وأغسطس المقبلين.. صور

"رجعنا لك يا بحر".. إقبال كبير على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالى.. توقعات بزيادة التوافد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. وارتفاع نسب الحجوزات بالفنادق والمنتجعات لشهرى يوليو وأغسطس المقبلين.. صور

شاهد.. مشوار الفراعنة فى كان 2019 قبل المواجهة الأخيرة بدور المجموعات

شاهد.. مشوار الفراعنة فى كان 2019 قبل المواجهة الأخيرة بدور المجموعات

دوم مع شقيقته ميا ونجلها فى كواليس اليوم الرابع من تصوير Fast & Furious 9

دوم مع شقيقته ميا ونجلها فى كواليس اليوم الرابع من تصوير Fast & Furious 9

شاهد فى دقيقة.. صراع التأهل يشعل قمة المغرب ضد كوت ديفوار

شاهد فى دقيقة.. صراع التأهل يشعل قمة المغرب ضد كوت ديفوار

الأرصاد: غداً طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غداً طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

اتحاد الكرة يعيد عمرو وردة للمنتخب رسميا ويكتفى بإيقافه بالدور الأول

اتحاد الكرة يعيد عمرو وردة للمنتخب رسميا ويكتفى بإيقافه بالدور الأول

آنا باكشييفا تخطف لقب "حسناء روسيا" وتمثل بلادها بمسابقة ملكة جمال الأرض

آنا باكشييفا تخطف لقب "حسناء روسيا" وتمثل بلادها بمسابقة ملكة جمال الأرض

السيسى يجدد لرئيس وزراء إيطاليا تأكيد سعى مصر للتوصل للحقيقة بقضية "ريچينى"

السيسى يجدد لرئيس وزراء إيطاليا تأكيد سعى مصر للتوصل للحقيقة بقضية "ريچينى"

فيديو معلوماتى.. متهملش فيها وشجع أطفالك عليها.. 5 فوائد لغسل اليدين

فيديو معلوماتى.. متهملش فيها وشجع أطفالك عليها.. 5 فوائد لغسل اليدين

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة