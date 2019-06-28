عاهل البحرين يؤكد اعتزاز المنامة بعمق العلاقات الأخوية مع العراق

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أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين اعتزاز مملكة البحرين بعمق العلاقات الأخوية مع جمهورية العراق وشعبها الشقيق، والعمل المشترك لأجل المضى بتلك العلاقات لآفاق أرحب على مختلف الأصعدة وعلى كافة المستويات بما يدعم مصالحهما وردع كل من يحاول الإساءة إليها.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن ذلك جاء فى اتصال هاتفى بين الملك حمد بن عيسى والرئيس العراقى برهم صالح، مشيرة إلى أن عاهل البحرين أعرب عن تقديره لموقف الحكومة العراقية من الاعتداء المرفوض الذى استهدف مبنى سفارة مملكة البحرين فى بغداد وما اتخذته من إجراءات لأجل توفير الحماية اللازمة.



من جانبه ، أكد الرئيس برهم صالح حرص العراق على كل ما فيه خير وتعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين مملكة البحرين وجمهورية العراق ، مشددًا على أن جمهورية العراق لا يمكن أن تسمح أبدًا للنيل من تلك العلاقات الوثيقة، معربًا عن تقديره لمواقف مملكة البحرين الأخوية الداعم لبلاده فى كافة المواقف والظروف .