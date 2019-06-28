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ضبط 40 قطعة سلاح خلال يوم واحد للحملات الأمنية بأسيوط

الجمعة، 28 يونيو 2019 06:36 م
ضبط 40 قطعة سلاح خلال يوم واحد للحملات الأمنية بأسيوط أسلحة نارية - أرشيفية
أسيوط – هيثم البدرى

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تمكنت مديرية أمن أسيوط خلال الحملات الأمنية المكثفة على البؤر الإجرامية وأطراف الخصومات الثأرية وحائزى الأسلحة غير المرخصة من ضبط 40 قطعة سلاح متنوعة منها 10 بنادق آلية خلال يوم واحد.
 
وكانت مديرية أمن أسيوط شنت حملات أمنية مكثفة على مراكز المحافظة لضبط الأسلحة غير المرخصة، وحائزيها تحت إشراف ضباط الأمن العام برئاسة العميد عصام غانم رئيس فرع الأمن العام  بأسيوط، والمقدم محسن شريت مفتش الأمن العام، والعميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، وضباط الأمن المركزى، وأسفرت الحملات على مراكز المحافظة عن ضبط 40 قطعة سلاح متنوعة من بينها 10 بنادق آلية وباقى الأسلحة تنوعت ما بين خرطوش، ومسدسات خرطوش وأخرى محلية الصنع وكميات من الذخيرة المتنوعة وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.
 
 

حوادث اسيوط

ضبط اسلحة غير مرخصة

الحملات الأمنية

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