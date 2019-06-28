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ضبط 3954 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الجمعة، 28 يونيو 2019 01:31 م
ضبط 3954 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة المرور-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة لرصد المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.

وتمكنت الإدارة بإشراف اللواء علاء متولى مدير المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 3954 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 78 مخالفة تجاوز سرعات و1543 مخالفة نموذج 125.

كما تم رصد 67 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى "موقف عشوائى"، وتم حجز 27 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و32 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 74 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 61 دراجة بخارية وسيارة.


حملات مرورية بالجيزة

رصد مخالفات

حملات ضبط مخالفين

امن الجيزة

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