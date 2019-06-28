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ضبط 3010 هاربا من أحكام وتحصيل 55316 غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الجمعة، 28 يونيو 2019 04:14 م
ضبط 3010 هاربا من أحكام وتحصيل 55316 غرامات فى حملة أمنية بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية ــ عادل ضرة

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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام.
 
ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.
 
أسفرت جهود الحملة، عن ضبط 3010 متهما، منهم 4 متهمين هاربين من جنايات، و780 حكما جزئيا، و95 حكم مستأنف، 2116 حكم غرامات، 15 حكم مخالفات، كما تم تحصيل 55 ألفا 316 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.

اخبار المحافظات

مدير امن الغربية

مدير المباحث الجنائية

حملة أمنية مكبرة

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