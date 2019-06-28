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ضبط 3 هاربين من 15 سنة سجن وتنفيذ 248 حكم متنوع بالبحر الأحمر

الجمعة، 28 يونيو 2019 03:05 م
ضبط 3 هاربين من 15 سنة سجن وتنفيذ 248 حكم متنوع بالبحر الأحمر متهم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط 3 هاربين من أحكام بالسجن لمدة 15 سنة سجن، تم اتخاذ الاجراءات القانوينة حيالهم وتسليمهم للجهات المختصة لتنفيذ احكامهم.
 
كان تلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر إخطارا يفيد  ضبط المدعو "محمود. ر. ز" والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 7237 / 2014 جنايات قسم ثان الغردقة حصر رقم 646/2017 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 ألاف جنيه.
 
كما تم ضبط المدعو "مايكل .ن" والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 8816 / 2014 جنايات قسم أول الغردقة حصر رقم 624/2017 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.
 
كذلك تم ضبط المدعو "احمد. ا.ا" والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 9153 / 2018 جنايات قسم أول الغردقة حصر رقم 138/2019 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنية "مخدرات".
 
كما تم ضبط وتنفيذ 42 جنح حبس جزئى، و30 حكم جنح حبس مستأنف، 116 حكم جنح غرامات جزئية، 26 حكم جنح غرامات مستأنف، و31 حكم جنح مخالفات، بإجمالى الأحكام المنفذة 248 حكم.

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