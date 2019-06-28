ضبط عنصر إجرامى بحوزته هيروين فى مداهمات أمنية بالسحر والجمال

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن، فى ضبط أحد العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال، وبحوزته كميات من مخدر الهيروين ومخدر الأفيون.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، من ضبط عاطل مقيم بالقصاصين بدائرة مركز شرطة التل الكبير، مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "مخدرات"، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذاً من مدينة العاشر مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى، أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية وبحوزته (150 جرام لمخدر الحشيش، 50 جرام لمخدر الأفيون ، هاتف محمول)، بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود، لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية .