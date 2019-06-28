ضبط المتهمين بسرقة سيارة تحت تهديد السلاح فى الإسماعيلية

كتب محمود عبد الراضى – أحمد الجعفرى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، من كشف غموض سرقة سائق سيارة تابع لإحدى شركات النقل بالإسماعيلية، حيث تبين أن وراء الواقعة 3 متهمين بينهم سيدة، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطها وأحد المتهمين، وجارى ضبط المتهم الثالث الهارب.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من سائق بإحدى شركات نقل الركاب مقيم بمصر الجديدة، أفاد فيه بتعرض سيارته للسرقة، وذلك أثناء توصيله إحدى السيدات إلى منزل والدتها بناحية إحدى المزارع بالقصاصين، ولدى وصوله فوجئ بشخصين ملثمين أحدهما يحمل سلاح نارى قاما باستيقافه تحت تهديد السلاح وأجبراه على ترك السيارة واستقلالها بصحبة السيدة وفروا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن العثور على السيارة بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص وهم سيدة مقيمة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة سبق اتهامها فى قضية سرقة، واثنين آخرين أحدهما مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المتهمة الأولى، بمحل إقامتها بالقاهرة، كما تم ضبط أحد المتهمين أثناء تواجده بإحدى العشش داخل إحدى المزارع بدائرة مركز شرطة القصاصين، وبحوزته بندقية آلية وخزينة و15 طلقة لذات العيار وكمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر المتهم الثانى بحيازته للمخدر بقصد الإتجار، والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات بيع المواد المخدرة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية..جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.