سوبر كورة
Ads
الجمعة، 28 يونيو 2019 04:26 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. مدارس مصر للغات تحتفل بتخريج دفعة 2019 بمسرح الصوت والضوء

الجمعة، 28 يونيو 2019 03:21 م
صور.. مدارس مصر للغات تحتفل بتخريج دفعة 2019 بمسرح الصوت والضوء حفل مدارس مصر للغات
كتب سيد الخلفاوى - تصوير: السعودى محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت مدارس مصر للغات، حفل تخرج طلابها لعام 2019، على مسرح الصوت والضوء بالمنطقة الأثرية بأهرامات الجيزة، مساء أمس الخميس، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة، وخالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وطلبة المدرسة وأولياء الأمور.

 

وهنأ الدكتور إسماعيل عثمان، مؤسس مدارس مصر للغات ورئيس مجلس الإدارة، الطلبة بما حققوه من نجاح، مؤكدا أنه فخور بمن فى المدارس، قائلا: إن المدرسة هى حلم حياته، كما شكر كل قائم على هذا الصرح.

 

وهنأت شاهيناز شحاته مدير مدارس مصر للغات، الطلبة متمنية لهم التوفيق فى حياتهم، مؤكدة أن هناك أجيالا جديدة ستقود المجتمع.

 

وفى نهاية الحفل سلمت شاهيناز شحاتة شهادات التخرج للطلبة، والتقطت معهم صورة جماعية.

 

وشهد الحفل تكثيف أمنى من قوات الشرطة وشرطة السياحة، كما شهد الحفل حضور كبير من أولياء الأمور .

حفل-تخريج-طلاب-مدارس-مصر-للغات-(11)
 

 

حفل-تخريج-طلاب-مدارس-مصر-للغات-(12)
 

 

حفل-تخريج-طلاب-مدارس-مصر-للغات-(13)
 

 

حفل-تخريج-طلاب-مدارس-مصر-للغات-(14)
 

 

حفل-تخريج-طلاب-مدارس-مصر-للغات-(15)
 

 

حفل-تخريج-طلاب-مدارس-مصر-للغات-(16)
 

 

حفل-تخريج-طلاب-مدارس-مصر-للغات-(17)
 

 

الرئيسية
 

 

حفل-تخريج-طلاب-مدارس-مصر-للغات-(1)
 

 

حفل-تخريج-طلاب-مدارس-مصر-للغات-(2)
 

 

حفل-تخريج-طلاب-مدارس-مصر-للغات-(3)
 

 

حفل-تخريج-طلاب-مدارس-مصر-للغات-(4)
 

 

حفل-تخريج-طلاب-مدارس-مصر-للغات-(5)
 

 

حفل-تخريج-طلاب-مدارس-مصر-للغات-(6)
 

 

حفل-تخريج-طلاب-مدارس-مصر-للغات-(7)
 

 

حفل-تخريج-طلاب-مدارس-مصر-للغات-(8)
 

 

حفل-تخريج-طلاب-مدارس-مصر-للغات-(9)
 

 

حفل-تخريج-طلاب-مدارس-مصر-للغات-(10)

مصر للغات

مدارس مصر للغات

احتفالية مصر للغات

الصوت والضوء

مسرح الصوت والضوء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أفريقيا أرض الأساطير.. كانو "قلب من ذهب" أبهر العالم

أفريقيا أرض الأساطير.. كانو "قلب من ذهب" أبهر العالم

سعد لمجرد يكشف عن موعد أغنيته مع محمد رمضان

سعد لمجرد يكشف عن موعد أغنيته مع محمد رمضان

المالية: مشاورات مع صندوق النقد لتحديد بدائل التعاون بعد البرنامج الحالى

المالية: مشاورات مع صندوق النقد لتحديد بدائل التعاون بعد البرنامج الحالى

القبض على الإخوانى ناصر الدويلة لتحريضه على قصف أبها السعودية بسبب حفل شاكيرا

القبض على الإخوانى ناصر الدويلة لتحريضه على قصف أبها السعودية بسبب حفل شاكيرا

بعد 23 يوم عرض.. "كازابلانكا" لـ أمير كرارة يحقق 60 مليون جنيه إيرادات

بعد 23 يوم عرض.. "كازابلانكا" لـ أمير كرارة يحقق 60 مليون جنيه إيرادات

"رجعنا لك يا بحر".. إقبال كبير على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالى.. توقعات بزيادة التوافد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. وارتفاع نسب الحجوزات بالفنادق والمنتجعات لشهرى يوليو وأغسطس المقبلين.. صور

"رجعنا لك يا بحر".. إقبال كبير على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالى.. توقعات بزيادة التوافد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. وارتفاع نسب الحجوزات بالفنادق والمنتجعات لشهرى يوليو وأغسطس المقبلين.. صور

شاهد.. مشوار الفراعنة فى كان 2019 قبل المواجهة الأخيرة بدور المجموعات

شاهد.. مشوار الفراعنة فى كان 2019 قبل المواجهة الأخيرة بدور المجموعات

دوم مع شقيقته ميا ونجلها فى كواليس اليوم الرابع من تصوير Fast & Furious 9

دوم مع شقيقته ميا ونجلها فى كواليس اليوم الرابع من تصوير Fast & Furious 9

شاهد فى دقيقة.. صراع التأهل يشعل قمة المغرب ضد كوت ديفوار

شاهد فى دقيقة.. صراع التأهل يشعل قمة المغرب ضد كوت ديفوار

الأرصاد: غداً طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غداً طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

اتحاد الكرة يعيد عمرو وردة للمنتخب رسميا ويكتفى بإيقافه بالدور الأول

اتحاد الكرة يعيد عمرو وردة للمنتخب رسميا ويكتفى بإيقافه بالدور الأول

آنا باكشييفا تخطف لقب "حسناء روسيا" وتمثل بلادها بمسابقة ملكة جمال الأرض

آنا باكشييفا تخطف لقب "حسناء روسيا" وتمثل بلادها بمسابقة ملكة جمال الأرض

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة