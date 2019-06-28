صور.. مدارس مصر للغات تحتفل بتخريج دفعة 2019 بمسرح الصوت والضوء

كتب سيد الخلفاوى - تصوير: السعودى محمود

نظمت مدارس مصر للغات، حفل تخرج طلابها لعام 2019، على مسرح الصوت والضوء بالمنطقة الأثرية بأهرامات الجيزة، مساء أمس الخميس، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة، وخالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وطلبة المدرسة وأولياء الأمور.

وهنأ الدكتور إسماعيل عثمان، مؤسس مدارس مصر للغات ورئيس مجلس الإدارة، الطلبة بما حققوه من نجاح، مؤكدا أنه فخور بمن فى المدارس، قائلا: إن المدرسة هى حلم حياته، كما شكر كل قائم على هذا الصرح.

وهنأت شاهيناز شحاته مدير مدارس مصر للغات، الطلبة متمنية لهم التوفيق فى حياتهم، مؤكدة أن هناك أجيالا جديدة ستقود المجتمع.

وفى نهاية الحفل سلمت شاهيناز شحاتة شهادات التخرج للطلبة، والتقطت معهم صورة جماعية.

وشهد الحفل تكثيف أمنى من قوات الشرطة وشرطة السياحة، كما شهد الحفل حضور كبير من أولياء الأمور .